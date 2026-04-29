Глава МЧС: в Туапсе остановлен разлив горящей нефти

Разлив горящей нефти, который начался после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, остановлен. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании оперштаба в Туапсе.

«Купирована главная угроза — остановлено истечение горящей нефти», — говорится в сообщении оперштаба. Приоритетной задачей Куренков назвал «скорейшую ликвидацию открытого горения на НПЗ и утилизацию загрязненного грунта в прибрежной зоне».

По мнению Куренкова, обстановка в Туапсе «сложная, но контролируемая». По его словам, в ближайшее время в город перебросят боновые заграждения, чтобы «сдерживать возможные выбросы в море».

«А что касается сбора нефтепродуктов, которые возможно попали в акваторию из реки Туапсе, завтра прибудет сводная группировка в количестве сорока водолазов, в том числе от МЧС, „Кубань-СПАСА“ и других подразделений для обследования дна», — заявил глава министерства.

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники в третий раз за две недели атаковали нефтяную инфраструктуру в Туапсе. Первые два удара произошли 16 и 20 апреля, что привело к пожарам и серьезным экологическим последствиям. После атаки 28 апреля снова начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, над городом стоит столб дыма. Кроме того, во время пожара на улицу попала кипящая нефть из одного из резервуаров.

После первого пожара в Черном море обнаружили нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров. В результате второго пожара в городе выпали «нефтяные» дожди.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Туапсе только после третьего удара по городу. «Вот последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал: вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал он.

