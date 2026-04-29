новости

В Туапсе из-за атак дронов ВСУ много дней горит нефть. Это вредно для здоровья людей и катастрофа для природы Насколько все плохо? И надолго ли вредные вещества останутся в воздухе, воде и почве?

44 минуты
В Туапсе продолжается экологическая катастрофа. Три атаки дронов на город за последние две недели вызвали пожары на местном НПЗ, которые привели к серьезным экологическим последствиям: нефтяным дождям, утечке топлива в море и даже разливу кипящей нефти на улице. Владимир Путин, высказавшийся о ситуации лишь 28 апреля, заявил, что «серьезных угроз нет». Тем временем над городом стелется черный дым, в воздухе пахнет гарью, а местные жители часто не носят никаких средств защиты. К каким последствиям — для города, здоровья людей и природы — все это приведет? Владислав Горин говорит с Владимиром Сливяком — сопредседателем экологической группы «Экозащита!».
