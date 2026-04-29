Сотрудник управления ветеринарии Новосибирской области найден мертвым. Он руководил отделом, который отвечал за изъятие скота у жителей

В Новосибирской области найден мертвым начальник одного из отделов в региональном управлении ветеринарии Сергей Тур. Об этом сообщило издание «Сибирский экспресс» со ссылкой на источник и подтвердила жена Тура Елена.

43-летний Сергей Тур руководил отделом организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области. Собеседник «Сибирского экспресса» утверждает, что мужчину нашли в собственной машине с огнестрельным ранением. По одной из версий, речь может идти о самоубийстве. Незадолго до произошедшего в отношении отдела начались проверки.

Жена Тура Елена заявила, что у него «отказало сердце». Незадолго до смерти он ушел на больничный.

«Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый», — рассказала она изданию НГС.

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что по факту смерти Тура проводится проверка.

Агентство и «Сибирский экспресс» отмечают, что в полномочия отдела, который возглавлял Тур, входили, в том числе, мероприятия по организации карантина и изъятию домашнего скота в районах Новосибирской области, где, как утверждали власти, произошла вспышка пастереллеза.

С февраля у фермеров Новосибирской области начали изымать и убивать скот. Власти объясняли свои действия вспышкой бешенства и пастереллеза. Фермеры рассказывали, что им не предоставили никаких документов при изъятии животных и не могли внятно объяснить причину таких действий. В знак протеста жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. К 20 марта новосибирские чиновники заявили, что принудительное изъятие домашнего скота из-за вспышки пастереллеза завершается. В Россельхознадзоре позже сообщили, что массовое заболевание скота произошло из-за ошибок властей, нетипичных форм пастереллеза и погоды.

«Я не могу предать своих девок» Репортаж из новосибирской Козихи. Жители села отказались отдавать своих коров властям — но их все равно заставили

