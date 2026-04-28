Трамп призвал уволить комика Джимми Киммела с телевидения. Тот пошутил, что жена президента «сияет, как будущая вдова»

Президент США Дональд Трамп призвал уволить ведущего сатирического шоу Джимми Киммела после шутки о первой леди Мелании Трамп, сообщает Reuters.

Шутка, вызвавшая недовольство президента, прозвучала в эфире шоу Киммела на канале ABC 23 апреля. «Здесь присутствует наша первая леди Мелания. Посмотрите на Меланию, она такая красивая. Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова», — заявил Киммел.

Трамп заявил, что шутка была «чем-то совершенно неприемлемым» и потребовал от телеканала ABC и владеющей им компании Disney прекратить сотрудничество с Киммелом.

Сам телеведущий заявил, что шутил лишь о разнице в возрасте между Трампом и его женой, которая составляет 23 года. Он подчеркнул, что это «ни в коем случае не было призывом к убийству».

Через два дня после шоу Киммела, на котором прозвучала шутка, 31-летний Коул Аллен открыл стрельбу на ужине с участием Трампа и его жены. Президент не пострадал, один сотрудник Секретной службы получил ранения. В этом контексте шутка телеведущего вызвала массовое недовольство со стороны сторонников президента.

Киммела в 2025 году временно отстраняли от эфира после высказываний об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Тогда уволить телеведущего призывал глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр. Компания Disney, согласившаяся на это, подверглась резкой критике — и менее чем через неделю шоу вернули в эфир.

«Это шоу не имеет значения. Важно то, что мы живем в стране, где можно устраивать такие шоу. В других странах людей сажают за насмешки над властью» Джимми Киммел вернулся в эфир. Он выступил с эмоциональной речью в защиту свободы слова

