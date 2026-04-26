В гостинице Hilton в Вашингтоне на ужине с участием Трампа открыли стрельбу. Президент не пострадал, нападавший задержан. Главное Возле этого же отеля в 1981 году было совершено покушение на Рейгана
Вечером 25 апреля в Вашингтоне на корреспондентском ужине Белого дома с участием президента Дональда Трампа произошла стрельба. Президент не пострадал, один сотрудник Секретной службы получил ранения. Стрелявший — 31-летний Коул Томас Аллен — задержан. Вот что известно о происшествии к этому часу.
Ужин с участием прессы в Вашингтоне устраивает Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), традиционно он проводится в последнюю субботу апреля в отеле Washington Hilton. В этом году Трамп, игнорировавший приглашения во время своего первого президентского срока, появился на мероприятии впервые.
В 20:36 по вашингтонскому времени (3:36мск) на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в холле ворвался человек, вооруженный несколькими видами оружия, и вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Нападавшего повалили на землю, на него надели наручники. В полиции позже сообщили, что у мужчины были дробовик, пистолет и несколько ножей.
Один из сотрудников Секретной службы во время нападения получил ранение (на нем был бронежилет). Он уже покинул больницу.
В момент стрельбы Трамп, представители его администрации и журналисты находились в конференц-зале. Сотрудники Секретной службы сразу вывели президента и его жену, в это время остальные гости спрятались под столами. После этого зал осмотрели вооруженные агенты.
В зале, как рассказали присутствовавшие на ужине журналисты, выстрелов слышно не было. Корреспондент NBC в Белом доме Гейб Гутьеррес отметил, что вечер «прервался внезапно» По словам ведущего NBC Тома Лламаса, вооруженные сотрудники Секретной службы вбежали в зал неожиданно. После этого все спрятались под столы.
»[Госсекретарь Марко Рубио, сидевший рядом,] беспокоился о своей жене, сидевшей за нашим столом напротив него. Также он смотрел на Трампа: было непонятно, что происходит. Мы находились очень близко к Трампу», — сказал Лламас.
Отель Washington Hilton часто используется для проведения мероприятий с участием американских президентов. В 1981 году возле него произошло покушение на Рональда Рейгана: в президента выстрелили, когда он шел из отеля к своему лимузину.
Рейган получил ранения в легкое и провел в больнице 12 дней. Всего в результате нападения пострадали четыре человека, пресс-секретарь президента Джеймс Брейди получил тяжелое ранение мозга. Стрелявший — 25-летний Джон Хинкли — был признан психически больным и помещен в лечебницу, он вышел на свободу в 2016 году.
Что известно о стрелявшем
Официально имя нападавшего не называется, однако крупные американские СМИ уже сообщили, что это 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния. Полиция отметила, что он, вероятно, был постояльцем отеля.
Аллен, предположительно, действовал в одиночку. Он не получил огнестрельных ранений, но был доставлен в больницу. Официально заявлено, что у него нет судимости и он не находился в поле зрения правоохранительных органов Вашингтона. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным источника CBS News, на допросе он заявил, что хотел застрелить «представителей администрации» президента, не упомянув при этом самого Трампа в качестве цели.
По информации в профиле Аллена в Linkedin, в 2017 году он окончил Калифорнийский технологический институт и получил степень бакалавра в области машиностроения. Вуз подтвердил NBC, что там учился человек с таким именем.
В мае 2025 года Аллен получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз, сообщается на его странице в Linkedin. Там же говорится, что он работал инженером-механиком, а затем стал независимым разработчиком видеоигр и подрабатывал репетиторством. Знакомая Аллена по старшей школе описала его репортерам NBC как «почти гения» и «очень уравновешенного человека».
Подозреваемому уже предъявлены обвинения по двум пунктам статьи об использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и по второму пункту статьи о нападении на федерального сотрудника с применением опасного оружия, сообщила журналистам вашингтонский прокурор Жанин Пирро. Она добавила, что в понедельник, 27 апреля, Аллен предстанет перед федеральным судом.
Что говорит о нападении сам Трамп
Вскоре после инцидента Трамп написал в соцсети Truth, что это был «незаурядный вечер», а также поделился видеороликом с камер наблюдения в отеле. На видео видно, как по коридору, где стоят несколько сотрудников службы безопасности, пробегает человек. Затем по меньшей мере семеро сотрудников достают оружие и бросаются в погоню.
Незаурядный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы отработали фантастически. Они действовали быстро и смело. Стрелок задержан, и я рекомендовал «ПОЗВОЛИТЬ НАШЕМУ ШОУ ПРОДОЛЖИТЬСЯ», но буду руководствоваться указаниями правоохранительных органов.
На экстренной пресс-конференции, созванной практически сразу после стрельбы, Трамп похвалил сотрудников Секретной службы, заявив, что «время реагирования было просто невероятным». По его словам, он «отчаянно боролся за то, чтобы остаться» в отеле и продолжить ужин, однако правоохранительные органы утверждали, что ради безопасности мероприятие следовало отменить.
«Я только что поговорил с [раненым] офицером, и у него все отлично», — сказал президент, добавив, что офицер находится в «прекрасной форме» и «в очень приподнятом настроении». «Мы его любим и уважаем. И он очень гордится своей работой», — добавил американский президент.
Трамп заявил, что услышал шум, но не понял, что это выстрелы : «Я услышал шум и подумал, что это поднос». «Думаю, Мелания прекрасно понимала, что случилось. Думаю, она сразу поняла, что произошло. Она говорила: «Это плохой звук»», — рассказал Трамп.
«Я изучал убийства, и должен вам сказать, что самые влиятельные люди, те, кто делает больше всего. Именно за ними и охотятся», — заявил Трамп журналистам. — Мне неприятно говорить, что я этим горжусь, но я многого добился».
Это опасная профессия. Но я так не считаю. Я здесь, чтобы выполнять свою работу. Это часть работы — она опасна — я не могу представить себе более опасной профессии. Но я люблю свою страну и очень горжусь ею.
Трамп пошутил, что, возможно, не стал бы баллотироваться, если бы знал о рисках, с которыми ему пришлось столкнуться (летом 2024 года он был ранен во время предвыборного митинга в Пенсильвании, пуля задела ухо).
Трамп пообещал журналистам провести новый ужин в течение 30 дней: «Мы очень хотели продолжить [ужин], потому что я не хочу, чтобы эти больные люди, эти бандиты, эти ужасные, ужасные люди изменили саму основу нашей жизни».