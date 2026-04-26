В гостинице Hilton в Вашингтоне на ужине с участием Трампа открыли стрельбу. Президент не пострадал, нападавший задержан. Главное Возле этого же отеля в 1981 году было совершено покушение на Рейгана

Дональд Трамп перед пресс-конференцией в Белом доме вечером после корреспондентского ужина, где произошла стрельба. Вашингтон, 25 апреля 2026 года Kent Nishimura / AFP / Scanpix / LETA

Вечером 25 апреля в Вашингтоне на корреспондентском ужине Белого дома с участием президента Дональда Трампа произошла стрельба. Президент не пострадал, один сотрудник Секретной службы получил ранения. Стрелявший — 31-летний Коул Томас Аллен — задержан. Вот что известно о происшествии к этому часу.

Ужин с участием прессы в Вашингтоне устраивает Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), традиционно он проводится в последнюю субботу апреля в отеле Washington Hilton. В этом году Трамп, игнорировавший приглашения во время своего первого президентского срока, появился на мероприятии впервые.

В 20:36 по вашингтонскому времени (3:36мск) на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в холле ворвался человек, вооруженный несколькими видами оружия, и вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Нападавшего повалили на землю, на него надели наручники. В полиции позже сообщили, что у мужчины были дробовик, пистолет и несколько ножей.

Один из сотрудников Секретной службы во время нападения получил ранение (на нем был бронежилет). Он уже покинул больницу.

Дональд Трамп, окруженный агентами Секретной службы США, в зале отеля Washington Hilton. Вашингтон, 25 апреля 2026 года Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Гости ужина прячутся после того, как президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп вывели с ужина агенты Секретной службы Evan Vucci / Reuters / Scanpix / LETA Tom Brenner / AP / Scanpix / LETA

Задержанный Коул Томас Аллен на полу отеля Washington Hilton Donald Trump / Truth Social / Reuters / Scanpix / LETA

В момент стрельбы Трамп, представители его администрации и журналисты находились в конференц-зале. Сотрудники Секретной службы сразу вывели президента и его жену, в это время остальные гости спрятались под столами. После этого зал осмотрели вооруженные агенты.

В зале, как рассказали присутствовавшие на ужине журналисты, выстрелов слышно не было. Корреспондент NBC в Белом доме Гейб Гутьеррес отметил, что вечер «прервался внезапно» По словам ведущего NBC Тома Лламаса, вооруженные сотрудники Секретной службы вбежали в зал неожиданно. После этого все спрятались под столы.

»[Госсекретарь Марко Рубио, сидевший рядом,] беспокоился о своей жене, сидевшей за нашим столом напротив него. Также он смотрел на Трампа: было непонятно, что происходит. Мы находились очень близко к Трампу», — сказал Лламас.

Отель Washington Hilton часто используется для проведения мероприятий с участием американских президентов. В 1981 году возле него произошло покушение на Рональда Рейгана: в президента выстрелили, когда он шел из отеля к своему лимузину.

Рейган получил ранения в легкое и провел в больнице 12 дней. Всего в результате нападения пострадали четыре человека, пресс-секретарь президента Джеймс Брейди получил тяжелое ранение мозга. Стрелявший — 25-летний Джон Хинкли — был признан психически больным и помещен в лечебницу, он вышел на свободу в 2016 году.

Скриншот из видео, снятого репортером AFP во время нападения. Вооруженный агент, услышавший звук выстрелов, перелезает через стулья, чтобы добраться до сцены, где находится Дональд Трамп Danny Kemp, AFPTV teams / AFP / Scanpix / LETA

Гости ужина покидают отель после эвакуации Ken Cedeno / Reuters / Scanpix / LETA

Что известно о стрелявшем

Официально имя нападавшего не называется, однако крупные американские СМИ уже сообщили, что это 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния. Полиция отметила, что он, вероятно, был постояльцем отеля.

Аллен, предположительно, действовал в одиночку. Он не получил огнестрельных ранений, но был доставлен в больницу. Официально заявлено, что у него нет судимости и он не находился в поле зрения правоохранительных органов Вашингтона. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным источника CBS News, на допросе он заявил, что хотел застрелить «представителей администрации» президента, не упомянув при этом самого Трампа в качестве цели.

По информации в профиле Аллена в Linkedin, в 2017 году он окончил Калифорнийский технологический институт и получил степень бакалавра в области машиностроения. Вуз подтвердил NBC, что там учился человек с таким именем.

В мае 2025 года Аллен получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз, сообщается на его странице в Linkedin. Там же говорится, что он работал инженером-механиком, а затем стал независимым разработчиком видеоигр и подрабатывал репетиторством. Знакомая Аллена по старшей школе описала его репортерам NBC как «почти гения» и «очень уравновешенного человека».

Подозреваемому уже предъявлены обвинения по двум пунктам статьи об использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и по второму пункту статьи о нападении на федерального сотрудника с применением опасного оружия, сообщила журналистам вашингтонский прокурор Жанин Пирро. Она добавила, что в понедельник, 27 апреля, Аллен предстанет перед федеральным судом.

Гости ужина после того, как президента Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп эвакуировали из зала Jessica Koscielniak / Reuters / Scanpix / LETA

Что говорит о нападении сам Трамп

Вскоре после инцидента Трамп написал в соцсети Truth, что это был «незаурядный вечер», а также поделился видеороликом с камер наблюдения в отеле. На видео видно, как по коридору, где стоят несколько сотрудников службы безопасности, пробегает человек. Затем по меньшей мере семеро сотрудников достают оружие и бросаются в погоню.

Незаурядный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы отработали фантастически. Они действовали быстро и смело. Стрелок задержан, и я рекомендовал «ПОЗВОЛИТЬ НАШЕМУ ШОУ ПРОДОЛЖИТЬСЯ», но буду руководствоваться указаниями правоохранительных органов.

На экстренной пресс-конференции, созванной практически сразу после стрельбы, Трамп похвалил сотрудников Секретной службы, заявив, что «время реагирования было просто невероятным». По его словам, он «отчаянно боролся за то, чтобы остаться» в отеле и продолжить ужин, однако правоохранительные органы утверждали, что ради безопасности мероприятие следовало отменить.

«Я только что поговорил с [раненым] офицером, и у него все отлично», — сказал президент, добавив, что офицер находится в «прекрасной форме» и «в очень приподнятом настроении». «Мы его любим и уважаем. И он очень гордится своей работой», — добавил американский президент.

Трамп заявил, что услышал шум, но не понял, что это выстрелы : «Я услышал шум и подумал, что это поднос». «Думаю, Мелания прекрасно понимала, что случилось. Думаю, она сразу поняла, что произошло. Она говорила: «Это плохой звук»», — рассказал Трамп.

Сотрудники служб безопасности эвакуируют гостей ужина Tom Brenner / AP / Scanpix / LETA

Агенты Секретной службы США в отеле Washington Hilton в вечер нападения Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA

«Я изучал убийства, и должен вам сказать, что самые влиятельные люди, те, кто делает больше всего. Именно за ними и охотятся», — заявил Трамп журналистам. — Мне неприятно говорить, что я этим горжусь, но я многого добился».

Это опасная профессия. Но я так не считаю. Я здесь, чтобы выполнять свою работу. Это часть работы — она опасна — я не могу представить себе более опасной профессии. Но я люблю свою страну и очень горжусь ею.

Трамп пошутил, что, возможно, не стал бы баллотироваться, если бы знал о рисках, с которыми ему пришлось столкнуться (летом 2024 года он был ранен во время предвыборного митинга в Пенсильвании, пуля задела ухо).

Трамп пообещал журналистам провести новый ужин в течение 30 дней: «Мы очень хотели продолжить [ужин], потому что я не хочу, чтобы эти больные люди, эти бандиты, эти ужасные, ужасные люди изменили саму основу нашей жизни».

О предыдущем нападении на Трампа

Трамп ранен во время стрельбы на предвыборном митинге. Подозреваемый убит, один из участников митинга погиб. Главное

«Медуза»