Президент России Владимир Путин отправил Евгения Примакова в отставку с поста главы Россотрудничества, говорится в соответствующем указе главы государства.

Другим указом Путин назначил руководителем агентства Игоря Чайку, сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки. Ранее Игорь Чайка занимал должность заместителя главы Россотрудничества.

Игорь Чайка стал известен после расследования Алексея Навального, которое вышло в 2015 году. В нем рассказывалось о бизнесе и имуществе Игоря Чайки и его брата Артема Чайки. После публикации расследования Росреестр внес изменения в информацию об их недвижимости: Артем Чайка стал ЛСДУ3, а Игорь Чайка — ЙФЯУ9. Позже Росреестр переименовал сыновей Чайки в «значение отсутствует».

В 2022 году Минфин США ввел санкции против Игоря Чайки за вмешательство во внутренние дела Молдовы. В санкционном списке указали его альтернативное имя — шифр ЙФЯУ9.

Евгений Примаков — бывший журналист и депутат Госдумы, а также внук советского и российского политика и дипломата Евгения Примакова. Примаков — младший руководил Россотрудничеством с июня 2020 года.

Россотрудничество — сокращенное название Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Организация работает с 2008 года. У агентства 87 заграничных представительств в 71 стране мира. Неформально эти представительства называют «Русскими домами».

Одна из задач ведомства — продвигать интересы России за рубежом. По подсчетам «Важных историй», за неполный 2025 год Россотрудничество потратило на программы для иностранцев 412 миллионов рублей.

ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, более известные как сыновья Чайки, победили в Верховном суде: высшая инстанция разрешила скрывать имена в Росреестре под псевдонимами

