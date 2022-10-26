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Министерство финансов США ввело санкции против бизнесмена Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, указав в соответствующем реестре его альтернативное имя — шифр ЙФЯУ9 и его транслитерацию IFYAU9. Внимание на это обратило «Агентство».

Под шифром ЙФЯУ9 в 2016 году Росреестр засекретил сведения о недвижимости Игоря Чайки после публикации расследования Алексея Навального.

Как говорится в пресс-релизе Минфина США, Игоря Чайку внесли в санкционный список за вмешательство во внутренние дела Молдовы. Ведомство утверждает, что он совместно с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым разрабатывал детальные планы по расшатыванию позиций президента Молдовы Майи Санду и возвращению страны в сферу влияния России.

Помимо этого, американские власти утверждают, что правительство РФ использовало компании, принадлежащие Игорю Чайке, для финансирования пророссийских партий в Молдове.

В расследовании Алексея Навального, которое вышло в 2015 году, рассказывалось о бизнесе и имуществе Игоря Чайки и его брата Артема Чайки. После публикации расследования Росреестр внес изменения в информацию об их недвижимости: Артем Чайка стал ЛСДУ3, а Игорь Чайка — ЙФЯУ9. Позже Росреестр переименовал сыновей Чайки в «значение отсутствует».

Навальный через суд требовал признать действия Росреестра незаконными, но соответствующий иск был отклонен. В 2017 году Коллегия Верховного суда РФ по административным делам постановила, что Росреестр имеет право не раскрывать имена владельцев недвижимости. В 2020 году Росреестр рассекретил недвижимость, принадлежащую сыновьям Юрия Чайки, указав их настоящие имена.

Что об этом писали в соцсетях

ЛСДУ3 Чайка и ЙФЯУ9 Чайка Детей генпрокурора переименовали в случайные наборы букв и цифр, и это очень смешно

Что об этом писали в соцсетях

ЛСДУ3 Чайка и ЙФЯУ9 Чайка Детей генпрокурора переименовали в случайные наборы букв и цифр, и это очень смешно