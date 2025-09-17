Федеральное агентство Россотрудничество за неполный 2025 год потратило на программы для иностранцев 412 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2024-м, сообщили «Важные истории» 17 сентября. По оценке издания, это рекордная сумма с 2012 года.

Большая часть средств — 357,3 миллиона рублей — пошла на главную программу Россотрудничества «Новое поколение», которая призвана расширить сеть лояльных молодых активистов, журналистов, блогеров, ученых и бизнесменов за рубежом. Для сравнения: в 2024-м на программу направили почти в три раза меньше — 127,8 миллиона рублей.

В рамках программы «Новое поколение» иностранцы в возрасте от 14 до 40 лет на короткое время приезжают в Россию. Для них устраивают экскурсии, туристические походы, встречи с чиновниками, а также тренинги от пропагандистов. Программа направлена на то, чтобы за рубежом было больше активных молодых людей, которые «конструктивно» настроены по отношению к России. Ожидается, что в 2025 году Россию посетят 1600 участников «Нового поколения».

С помощью этой программы Кремль пытается добиться, чтобы жители стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки воспринимали Россию позитивно — как партнера и донора, сказала изданию доцент факультета социальных наук Университета Амстердама Анна Фенько.

Помимо этого, Россия увеличила траты на продвижение русского языка за границей. Если в 2024 году на государственную программу «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» выделили 500 миллионов рублей, то в 2025-м — уже 1,8 миллиарда. Почти один миллиард направили на «стимулирование интереса к русскому языку», в том числе через фонд «Русский мир» и сайт для изучения русского «Окно в Россию», который разрабатывает пропагандистский телеканал RT.

Пятая часть суммы всех госзакупок Россотрудничества — около 170 миллионов рублей — в 2025 году пришлась на закупку учебных материалов на русском языке, которые направляют в школы и центры русской культуры за границей. Годом ранее на это потратили почти вдвое меньше — 90 миллионов рублей. Учебники направляют в страны Европы, Азии, Африки и в страны бывшего СССР. Среди прочего за рубеж отправили учебник по истории под редакцией Владимира Мединского.

Вот какие учебники Россия отправляет за рубеж

В России представили новый учебник истории для 11-х классов. С разделом о «спецоперации» «Это уникальное время. Россия — страна возможностей»

Вот какие учебники Россия отправляет за рубеж

В России представили новый учебник истории для 11-х классов. С разделом о «спецоперации» «Это уникальное время. Россия — страна возможностей»