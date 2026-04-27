Минцифры заявило, что российские сервисы перестали открываться с VPN из соображений безопасности

Российские интернет-сервисы ограничивают доступ для пользователей с включенным VPN по соображениям безопасности, заявили в Минцифры РФ.

«Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на площадках. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — утверждают в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

Там также рассказали, что в ближайшее время на Госуслугах появится «специальная кнопка», которая позволит пожаловаться на требование «Выключить VPN» на сайтах, когда он не используется.

Кроме того, Минцифры сообщает, что российские сайты и сервисы, в том числе государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, доступны и открываются у пользователей, находящихся за рубежом. Проблемы с доступом к этим сайтам в Минцифры объяснили ограничениями со стороны «отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы».

В конце марта Минцифры провело совещание с руководителями крупнейших российских компаний, на котором глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что к 15 апреля компании должны ограничить доступ на свои платформы пользователям с включенным VPN. Тем компаниям, чьи сервисы продолжат работать при включенном VPN, пригрозили исключением из «белых списков» и лишением IT-аккредитации Минцифры. К 15 апреля многие российские сервисы перестали работать при включенном VPN. Шадаев на встрече с компаниями говорил, что Минцифры получило задачу снизить использование VPN в России.

«Контора тупорылых» Многие сервисы в РФ подчинились властям и перестали открываться с VPN. Более того, иногда они не работают из-за границы (хотя должны). Реакция пользователей — ну, понятная

