Путин подписал три закона о поддержке семей участников войны. Женам погибших военных разрешили бесплатно поступать в вузы и колледжи

Владимир Путин 25 апреля подписал три закона, касающихся семей погибших военных и тяжелораненых служащих Росгвардии, а также работников, вернувшихся с войны.

Один из документов вносит поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» и дает право вдовам (и вдовцам) участников войны бесплатно поступить в вузы и колледжи. Учебные заведения будут принимать супругов погибших военных в рамках отдельной квоты — без вступительных испытаний.

Другой закон касается гарантий семьям служащих Росгвардии. Он позволит двум членам семьи или двум близким родственникам в случае тяжелого ранения служащего приехать бесплатно к месту лечения. Эта льгота, как отмечает «Коммерсант», уже действует для семей военных и добровольцев.

Третий закон вносит изменения в статью 179 Трудового кодекса и защищает от сокращения сотрудников, вернувшихся с военной службы после мобилизации или окончания контракта в период военного положения.

Законопроект, дающий женам погибших российских военных «преимущественное право» поступать на бесплатное обучение в вузы и колледжи, был внесен в Госдуму в августе 2025 года, его автором выступила глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина. В январе 2026-го законопроект прошел первое чтение в Госдуме, а в середине апреля — сразу второе и третье, окончательное.

Российские вузы должны выделять не менее 10% бюджетных мест для участников войны и их детей. В 2024 году по этой квоте на бюджетные места в 18 лучших российских вузах поступили более двух тысяч человек, в 2025-м — почти три тысячи абитуриентов, подсчитывали «Важные истории».

