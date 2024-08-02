«Важные истории»: в 2024 году более двух тысяч человек поступили в лучшие вузы по квоте для участников войны

В 2024 году в 18 вузов России по отдельной квоте для участников войны в Украине и их детей были зачислены более двух тысяч абитуриентов, выяснили «Важные истории».

Специальная квота, отведенная участникам войны и их детям, составляет 10% от общего числа бюджетных мест в вузе. При этом Герои России, военные с тремя орденами Мужества, а также дети погибших и раненых военных зачисляются вообще без вступительных экзаменов, остальные — по результатам ЕГЭ.

Больше всего абитуриентов, проходящих по отдельной квоте, как подсчитали журналисты, поступили в этом году в Высшую школу экономики (270 человек). На втором месте — МГТУ имени Баумана (210 человек), на третьем — Уральский федеральный университет (199 человек).

Большинство из поступивших по квоте были зачислены в вузы без экзаменов или набрали меньше проходного балла (при подсчетах журналисты отталкивались от проходных баллов 2023 года, поскольку за 2024 год они еще неизвестны). Это означает, что без квоты они бы не поступили, отмечают «Важные истории».

Сравнив нынешние результаты с прошлогодними, журналисты подсчитали, что в 2024 году в 18 лучших вузов поступили на 75% больше участников войны и их детей, чем в 2023-м. Самый большой прирост поступивших по отдельной квоте по сравнению с прошлым годом — в МФТИ. ‎В этом году туда приняли 21 абитуриента, 10 из них поступили без экзаменов, пишут «Важные истории».

В некоторых вузах разница между проходным баллом (за 2023 год) и результатами поступивших по квоте абитуриентов была больше 100. В Высшую школу экономики поступили как минимум восемь таких человек. Один из абитуриентов ИТМО, поступивший на «Программную инженерию», набрал 192 балла при проходном 302.

Большая разница баллов встречается и в медицинских вузах. В московский Первый МГМУ имени Сеченова зачислили сразу несколько студентов, баллы которых в полтора раза меньше проходных. В петербургский ПСПбГМУ имени Павлова на лечебное дело поступил абитуриент, набравший 161 балл за три экзамена при проходном от 265. В Воронежский медицинский университет имени Бурденко на лечебное дело поступил абитуриент, набравший 150 баллов за три экзамена при проходном на 100 выше.

Летом 2023 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий участникам войны в Украине и их детям поступать в вузы по отдельной квоте. «Важные истории» подсчитали, что по этой квоте в 13 лучших российских вузов поступили 833 человека. Во все российские вузы по отдельной квоте поступили больше восьми тысяч детей участников войны в Украине.