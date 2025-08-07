Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила распространить льготы при поступлении в вузы на вдов военных

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает дать женам погибших российских военных «преимущественное право» поступать на бесплатное обучение в вузы и колледжи.

Документ вносит поправки в статью федерального закона «Об образовании». Он предусматривает, что жены погибших военных получат «преимущественное право» зачисления в вуз при успешной сдаче вступительных экзаменов и при «прочих равных условиях».

Также законопроект предлагает дать вдовам право на зачисление в колледжи в первоочередном порядке вне зависимости от результатов ГИА (государственная итоговая аттестация).

Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В пояснительной записке к документу говорится, что вдовам военных нужно «предложить дополнительные меры поддержки» — возможность получения образования, повышения квалификации и переподготовки.

Законопроект внесен в нижнюю палату парламента 7 августа и направлен в комитет Госдумы по науке и высшему образованию.

Российские вузы должны выделять не менее 10% бюджетных мест для участников войны и их детей. В 2024 году по этой квоте на бюджетные места в 18 лучших российских вузах поступили более двух тысяч человек, а всего — более 15 тысяч человек, подсчитывали «Важные истории». В 2025 году в лучшие вузы по «военной» квоте поступили почти три тысячи абитуриентов.