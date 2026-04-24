Российские сервисы электронных книг начали маркировать произведения Пушкина, Гоголя и Толстого из-за закона о запрете «пропаганды наркотиков»

Российские сервисы электронных и аудиокниг начали ставить маркировки с предупреждениями о вреде наркотиков на произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Булгакова, обратила внимание «Верстка».

Так, предупреждения появились на повестях Гоголя «Нос» и «Вий». Книги — как текстовые версии, так и аудиокниги — промаркировали в электронных библиотеках «Литрес» и «KION Строки», а также в отдельных карточках товаров на Ozon.

Читателей Пушкина предупреждают о вреде наркотиков на сборнике стихотворений периода 1814–1836 годов. На «Литресе» также промаркирован сборник детских рассказов Льва Толстого и сборник произведений Ивана Тургенева, включающий роман «Отцы и дети» и повесть «Ася».

В каталоге библиотек на сайте мэрии Москвы маркировки добавили сборнику Михаила Булгакова с произведениями «Морфий», «Записки юного врача» и «Записки на манжетах».

Причины маркировки конкретных произведений неизвестны. Ни одно из упомянутых произведений не входит в перечень книг, которые Российский книжный союз ранее рекомендовал маркировать на фоне принятия нового закона о запрете «пропаганды наркотиков».

При этом глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ранее обещал, что произведения Толстого и Булгакова маркировать в соответствии с законом не будут.

«Верстка» предполагает, что маркировка может быть связана с единичными упоминаниями наркотических веществ в тексте либо с ошибочной автоматической классификацией.

1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в закон о запрете «пропаганды наркотиков». Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки. Она должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.

В список книг, которые подлежат маркировке в соответствии с новым законом, ранее попали биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова, а также книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками.

Власти РФ разработали для издательств специальную программу, которая цензурирует книги на основе искусственного интеллекта. Она уже как минимум один раз ошибалась: запретила писателя Дениса Драгунского — из-за слова «драг» («drug» — в переводе с английского «лекарство» или «наркотик»).