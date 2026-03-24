Нейросеть, которая проверяет книги на возможные нарушения российского законодательства, посчитала фамилию писателя Дениса Драгунского «пропагандой наркотиков». Об этом сообщил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

По его словам, искусственный интеллект решил, что Драгунский подпадает под запрет из-за слова «драг» («drug» — в переводе с английского «лекарство» или «наркотик»).

«Все это приходится проверять и вычищать вручную», — отметил Капьев.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки; она должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года. Как сообщалось, власти РФ разработали для издательств специальную программу, которая цензурирует книги на основе искусственного интеллекта.

В начале марта стало известно, что в России приостановили продажу пяти книг Дениса Драгунского: «Обманщики», «Богач и его актер», «Дело принципа», «Авторитет неизвестного», «Соседская девочка». Официально это было сделано «для оценки и проведения экспертиз».