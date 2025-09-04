Власти РФ привлекут искусственный интеллект для цензурирования книг на наличие «пропаганды наркотиков»

Власти РФ подготовили программу, которая с помощью искусственного интеллекта сможет цензурировать книги на наличие «пропаганды наркотиков». Об этом на Московской международной книжной ярмарке заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, обратило внимание «Агентство».

«Пропагандой», которую будет искать программа, по словам Григорьева, будет считаться «только то, что является указанием, как создать, как найти и как распространять» наркотики.

Мы надеемся, что мы эту программу закончим вместе с Роскомнадзором где-нибудь к концу октября и предложим всем издательствам, у которых есть сомнения, перед выпуском книги прогонять ее через искусственный интеллект, а дальше отдавать редактору на просмотр того, является это пропагандой [наркотиков] или нет.

Григорьев также отметил, что МВД согласилось не считать нарушением законодательства выдачу книг «с пропагандой наркотиков» в библиотеках, в том числе школьных.

С 1 сентября в России было расширено понятие «пропаганда наркотиков». Раньше под него попадали, в основном, призывы к употреблению, а теперь — еще и информация о способах изготовления и приобретения наркотиков. С 1 марта 2026 года произведения искусства, в которых упоминаются наркотики, должны будут содержать маркировки с указанием вреда наркотиков для здоровья.

На фоне вступления в силу новых положений закона российские музыкальные сервисы и лейблы уже начали рассылать артистам письма с просьбой удалить или перезаписать треки с упоминанием наркотиков.

Читайте также

Килограмм движухи или шавухи? Российские рэперы массово удаляют упоминания наркотиков из своих треков. Угадаете, как изменились их треки? Тест «Медузы»

Читайте также

Килограмм движухи или шавухи? Российские рэперы массово удаляют упоминания наркотиков из своих треков. Угадаете, как изменились их треки? Тест «Медузы»