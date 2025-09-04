Власти РФ привлекут искусственный интеллект для цензурирования книг на наличие «пропаганды наркотиков»
Власти РФ подготовили программу, которая с помощью искусственного интеллекта сможет цензурировать книги на наличие «пропаганды наркотиков». Об этом на Московской международной книжной ярмарке заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, обратило внимание «Агентство».
«Пропагандой», которую будет искать программа, по словам Григорьева, будет считаться «только то, что является указанием, как создать, как найти и как распространять» наркотики.
Мы надеемся, что мы эту программу закончим вместе с Роскомнадзором где-нибудь к концу октября и предложим всем издательствам, у которых есть сомнения, перед выпуском книги прогонять ее через искусственный интеллект, а дальше отдавать редактору на просмотр того, является это пропагандой [наркотиков] или нет.
Григорьев также отметил, что МВД согласилось не считать нарушением законодательства выдачу книг «с пропагандой наркотиков» в библиотеках, в том числе школьных.
С 1 сентября в России было расширено понятие «пропаганда наркотиков». Раньше под него попадали, в основном, призывы к употреблению, а теперь — еще и информация о способах изготовления и приобретения наркотиков. С 1 марта 2026 года произведения искусства, в которых упоминаются наркотики, должны будут содержать маркировки с указанием вреда наркотиков для здоровья.
На фоне вступления в силу новых положений закона российские музыкальные сервисы и лейблы уже начали рассылать артистам письма с просьбой удалить или перезаписать треки с упоминанием наркотиков.