Биографии Булгакова и Высоцкого промаркируют из-за закона о запрете «пропаганды наркотиков»

Биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова промаркируют в соответствии с законом о запрете «пропаганды наркотиков», сообщают РИА Новости и ТАСС.

Информацию об этом агентства обнаружили в перечне Российского книжного союза. В этот список включают книги, в которых есть упоминания наркотиков и которые подлежат специальной маркировке.

Так, маркировке подлежат книга «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним» Владимира Новикова и три книги о Булгакове: «Михаил Булгаков (серия «Жизнь замечательных людей», пятое издание)» Алексея Варламова, «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея «Булгаковский дом» Екатерины Горпинко.

Ранее в перечень попали книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, а также переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года. Среди них — романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека.

В списке также есть несколько других книг из серии ЖЗЛ: «Венедикт Ерофеев: Человек нездешний» Александра Сенкевича, «Валерий Брюсов. Будь мрамором» Василия Молодякова и «Вера Холодная. Осколки мифов» Евгении Климовой.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки; она должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.

Власти РФ разработали для издательств специальную программу, которая цензурирует книги на основе искусственного интеллекта. Эта нейросеть посчитала фамилию писателя Дениса Драгунского «пропагандой наркотиков», рассказывал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, ИИ решил, что Драгунский подпадает под запрет из-за слова «драг» («drug» — в переводе с английского «лекарство» или «наркотик»).

В издательстве «Эксмо» также жаловались, что некоторые авторы отказываются цензурировать свои тексты в соответствии с законом.