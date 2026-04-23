«Я его не боюсь». Боня рассказала, что команда Соловьева позвала ее на прямой эфир
Блогер Виктория Боня сообщила, что команда российского пропагандиста Владимира Соловьева пригласила ее на прямой эфир.
«Я его не боюсь, поэтому на эфир я пойду», — написала она в телеграм-канале 23 апреля.
По ее словам, эфир запланирован на начало следующей недели, которая начинается 28 апреля. Точную дату, как и место проведения эфира, она не назвала.
«На эфир я схожу, потому что я очень надеюсь, что у господина Соловьева хватит мудрости, мужества извиниться, потому что ладно назвать меня „шалавой престарелой с поганым ртом вонючим“, но назвать женщин моего возраста „престарелыми“ — мне кажется, что это очень зашкварно», — заявила Боня в сторис в инстаграме.
Представители Соловьева это не комментировали.
Виктория Боня в середине апреля выпустила видеообращение к Владимиру Путину, где перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет». Это наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета. Обращение нашло широкую поддержку в инстаграме. В Кремле ответили, что в обращении Бони «затрагиваются резонансные темы», и по ним «ведется большая работа».
На этом фоне у Бони произошел конфликт с Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Виталием Милоновым, которые публично оскорбили ее. Пропагандист назвал Боню «потрепанной шалавой», а депутат — «дурно образованной блогершей» и «эскортницей». В ответ Боня пригрозила подать против них — и блогера Артемия Лебедева — коллективный иск от лица женщин, которых они оскорбили.