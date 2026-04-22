21-летняя Айшат Хизриева сбежала из Чечни. Она прилетела в Новосибирск, но ее сразу же попытались похитить

21-летняя уроженка Чечни Айшат Хизриева заявила, что ее пытались похитить в Новосибирске, куда она прилетела после побега из Чечни, сообщили проекты «Свобода (не) за горами» и «Марем».

«Меня зовут Хизриева Айшат, 2004 года рождения. Я добровольно уехала из Чечни, но по дороге меня задержали две машины, полные чеченцев. Утверждают, что я украла четыре миллиона рублей, что я невменяемый человек и что меня отвозят, хотят продать в рабство мои друзья. Я прошу придать эту историю огласке и помочь мне со стороны полиции и СМИ», — заявила Хизриева на видеозаписи, которую распространили в телеграм-канале проекта «Марем».

По имеющимся данным, Хизриева прилетела на самолете в Новосибирск, там ее встретили друзья. Их автомобиль на АЗС окружили чеченцы, они представились полицейскими и потребовали, чтобы Хизриева вышла из машины. Она отказалась и позвонила в полицию, правозащитникам и журналистам.

После этого чеченцы уехали, а молодая женщина вместе с полицейскими поехала в отдел МВД. Последний раз Хизриева выходила на связь из отдела полиции, отмечает «Свобода (не) за горами».

Хизриева опасается, что ее могут насильно вернуть к отцу. Она считает, что в Чечне ей может угрожать смертельная опасность.

Жительницы Чечни нередко сбегают из своих семей, спасаясь от домашнего насилия и преследования из-за сексуальной идентичности. Часто родственники выслеживают их и возвращают домой. Известно несколько случаев, когда чеченок, которых вернули домой, в последствии убивали. Одним из самых громких дел последних лет стало исчезновение 25-летней Седы Сулеймановой, которую предположительно убили после насильного возвращения в Чечню. В октябре 2025-го в Ереване убили 23-летнюю Айшат Баймурадову. Правозащитница Лидия Михальченко говорила, что убийство Баймурадовой — это «послание девушкам, которые убегают».

