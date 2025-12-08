Убитая в Ереване Айшат Баймурадова была родственницей Рамзана Кадырова (хотя и очень дальней) По словам источника «Дождя», ее могли отравить

Убитая в Ереване 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была родственницей главы республики Рамзана Кадырова, заявили руководительница правозащитной группы «Марем» Светлана Анохина и директор кризисной группы СК SOS Давид Истеев.

Бабушка Баймурадовой — двоюродная сестра отца главы Чечни Ахмата Кадырова, рассказала Светлана Анохина в репортаже журналистки «Дождя» Валерии Кирсановой, посвященном истории Баймурадовой.

Анохина познакомилась с Баймурадовой в начале 2024 года. По словам правозащитницы, девушка появилась с «диким, трешовым рассказом о своей жизни» в Чечне. Мать Айшат, по данным «Дождя», на последних неделях беременности выгнали из дома, а после родов отобрали дочь и запретили с ней встречаться. После того как отец девушки женился снова, Айшат стала «нянькой», убирала за всей семьей, ела, когда все мужчины поедят, ее «били и колотили, чтобы вырастить нормальную девушку», и подвергали сексуализированному насилию, рассказала Анохина. По словам друга девушки, Айшат насиловали отец и дед.

В 17 лет Айшат выдали замуж за мужчину, которого она толком не знала. Журналистка «Дождя» утверждает, что это инструктор по стрельбе Алсолт Селиев, который в том числе тренировал военных Кадырова. Знакомая чеченки назвала этот брак «настоящим бытовым, физическим и сексуальным рабством». По словам Анохиной, муж регулярно бил Айшат и принуждал к сексу. Сама девушка рассказывала правозащитникам и друзьям, что муж установил по всему дому камеры, чтобы следить за ней, а сам употреблял наркотические вещества. Один из друзей девушки подозревает, что Селиев также добавлял наркотики в еду Айшат, поскольку тогда она жаловалась на галлюцинации.

Баймурадова дважды пыталась сбежать от мужа к своей семье, но родственники ее били и возвращали Селиеву. После этого Айшат обратилась к правозащитникам, которые помогли ей сбежать из Чечни. Побег планировался год, в январе 2025-го Айшат прилетела в Ереван. По словам правозащитников, сначала девушку не преследовали и не искали. Только муж, узнав о побеге, пригрозил «морить голодом» их с Айшат ребенка.

В Армении девушка взяла себе имя Алекс и начала активно вести соцсети, выкладывала фотографии с геометками и публично критиковала положение женщин в Чечне. «Я не могу назвать ее глупой. Она понимала, что есть риск того, что на нее нападут. По ее словам, она хотела драться. Она занималась спортом активно. И в случае если бы ее попытались похитить, она планировала оказать сопротивление. Она любила свою родину, называла себя гордой чеченкой и хотела, чтобы Чечня была свободной от Кадырова», — рассказал один из друзей Баймурадовой. По словам других знакомых девушки, ей много угрожали в личных сообщениях.

В последний раз Баймурадову видели с Кариной Иминовой. Они познакомились в соцсетях. Иминова представилась уроженкой Дагестана, она поддержала чеченку, напрашивалась в гости и звала к себе, а также «обещала то ли хорошую работу, то ли помочь с отъездом из Армении», говорится в репортаже «Дождя». В сентябре Алекс пыталась подать документы на визу в Германию по гуманитарным основаниям, но ее случай сочли недостаточно сильным.

Незадолго до исчезновения Баймурадова встретилась с Иминовой, которая прилетела в Ереван 14 октября. Они гуляли, а затем отправились ночевать к Иминовой. Ночью 15 октября Баймурадова сообщила друзьям, что у нее все в порядке, а после перестала отвечать на сообщения. Тогда знакомые начали ее искать.

Через несколько дней тело Баймурадовой нашли в одной из квартир в центре Еревана, которую сдавали посуточно. Директор кризисной группы СК SOS Давид Истеев предполагает, что девушка пыталась выбраться — ее тело обнаружили рядом со входной дверью. «Умирала она сложно, тяжело, долго. Квартира была вся в крови. Получается, что ее убийцы сидели и дожидались, пока она умрет», — рассказал он.

Официально причина смерти Баймурадовой неизвестна. Основательница проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко, которая была на связи с девушкой, говорила, что ее могли задушить. Источник «Дождя», близкий к следствию, утверждает, что ее отравили.

По данным «Дождя», одна из камер наблюдения на доме, где убили Баймурадову, сняла, как 16 октября Иминова садилась в такси вместе с мужчиной. По словам директора СК SOS , после этого оба улетели в Москву. Иминову, как говорится в репортаже, сопровождал уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Утверждается, что он племянник бизнесмена Руслана Байсарова — отца младшего сына певицы Кристины Орбакайте и друга главы Чечни. СМИ не раз называли Руслана Байсарова «кошельком Кадырова».

Карина Иминова, как выяснил «Дождь», родилась в Кыргызстане. «В слитых базах данных, есть ее адреса в дорогих жилых комплексах в Москве. В контактах у многих она записана как эскортница, а в ее подписчиках в инстаграме нашлись люди из окружения главы Чечни», — утверждает журналистка «Дождя» Валерия Кирсанова. Она также нашла страницу Иминовой в «Одноклассниках», там она называет себя Джамалой Азаровой. По данным «Дождя», Иминова пыталась подружиться и с другими чеченскими девушками.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о преднамеренном убийстве Баймурадовой только в ноябре. Известно, что подозреваемых двое, но их имена не называют.

Правозащитники предполагают, что люди из окружения Рамзана Кадырова могли знать о готовящемся убийстве Баймурадовой. Они опасаются, что дело об ее убийстве могут замять или передать России. Пока они готовят похороны убитой в Армении. Ее тело до сих пор остается в морге Еревана, родственники отказались его забирать.

С российской стороны дело прокомментировал только омбудсмен Чечни Мантур Солтаев. Он обвинил в убийстве Баймурадовой правозащитников.

Родственницу Кадырова убили за желание быть свободной. История 23-летней Айшат Телеканал Дождь