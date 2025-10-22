Омбудсмен Чечни обвинил правозащитников в убийстве Айшат Баймурадовой. Она сбежала из республики, после чего ее нашли мертвой в Армении
Омбудсмен Чечни Мантур Солтаев обвинил правозащитников в гибели Айшат Баймударовой, которая сбежала из республики, а затем была найдена мертвой в Армении.
Солтаев отметил, что Баймурадову вывезли из России «представители так называемых кризисных центров и псевдо-правозащитники», которые спонсируются Западом.
«По неподтвержденным данным, которые в настоящее время проверяются, именно те же сотрудники кризисных центров и псевдо-правозащитники, являющиеся иностранными агентами, вывезшие Айшат, могут быть причастны к ее убийству, произошедшему на территории Армении», — заявил омбудсмен Чечни.
Он также обвинил кризисные центры в попытках «создать иллюзию массового домашнего насилия на Северном Кавказе», с целью «дискредитации духовных и семейных ценностей».
Солтаев также заявил, что и за исчезновением Седы Сулеймановой стоят правозащитные организации, которые «выкрали и спрятали» ее с целью «дискредитировать республику».
Айшат Баймурадова была найдена мертвой в Армении в середине октября. Ее друзья рассказывали, что она пошла на встречу с подругой из инстаграма и не вернулась. Позже выяснилось, что у этой подруги в подписчиках были люди из окружения Рамзана Кадырова.
Баймурадова бежала в Армению из Чечни с помощью правозащитников. По данным телеграм-каналов, она сбежала из-за домашнего насилия и «недопонимания в семье».