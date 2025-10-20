В Ереване 15 октября пропала 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова. О ее исчезновении одним из первых сообщил российский активист Даниил Чебыкин, который живет в Армении. Друзья Баймурадовой, с которыми она снимала квартиру, рассказали Чебыкину, что девушка пошла на встречу с подругой из инстаграма и не вернулась. «Позже выяснилось, что среди подписчиков этой подруги есть люди из окружения [Рамзана] Кадырова», — написал активист.

Айшат Баймурадова, по словам Чебыкина, покинула Чечню с помощью правозащитной организации, которая помогает женщинам с Северного Кавказа (ее название Чебыкин не приводит). Подробности побега девушки неизвестны, однако источник издания «Кавказ.Реалии» и телеграм-канал «Осторожно, новости», который ссылается на знакомых Баймурадовой, писали, что Баймурадова сбежала из-за домашнего насилия и «недопонимания в семье». Правозащитный проект для женщин Северного Кавказа «Кавказ без матери» пишет, что в Армении Баймурадова жила с начала осени.

Через несколько дней после исчезновения Айшат Баймурадову нашли мертвой. Полиция Армении сообщила, что 19 октября получила звонок от человека, сказавшего, что в одной из сдаваемых в аренду квартир в доме на улице Демирчяна найдено тело женщины. Ей оказалась Айшат.

Обстоятельства смерти Баймурадовой неизвестны. В полиции Армении никаких подробностей не сообщили.

Основательница проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко, которая была на связи с Баймурадовой, сказала «Агентству», что девушку задушили. По словам Михальченко, убийство произошло в ночь с 15 на 16 октября. Она утверждает, что на запись наружной камеры наблюдения попали два человека, которые могут быть причастны к произошедшему. Женщину с записи правозащитница назвала «наводчицей». По словам Михальченко, эти люди уже уехали в Россию. Позже она уточнила в разговоре с «Агентством», что сообщила пока «непроверенную информацию».

Имя подруги, с которой встречалась Баймурадова, не называется. Правозащитники говорят, что Айшат познакомилась с ней в интернете.