В Армении возбудили уголовное дело против подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой
Следственный комитет Армении возбудил против двух человек уголовное дело о преднамеренном убийстве (часть 1 статьи 155 УК Армении) чеченки Айшат Баймурадовой. Об этом сообщила правозащитная группа СК SOS со ссылкой на ответ ведомства на свое обращение.
Имена подозреваемых в СК Армении не назвали.
Следователи провели допросы свидетелей, а также назначили судебно-медицинские экспертизы тела Баймурадовой и судебно-генетическую экспертизу по следам пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия.
В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и объявлен розыск, говорится в ответе ведомства.
Как пишет СК SOS, ранее полиция по камерам видеонаблюдения установила, что в день убийства Баймурадовой из ее квартиры в Ереване выходили ее знакомая из инстаграма Карина Иминова и уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров.
23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова пропала в Ереване 15 октября. Девушка пошла на встречу с подругой из инстаграма и не вернулась. Через несколько дней после исчезновения Баймурадову нашли мертвой. Российский активист Даниил Чебыкин, который живет в Армении, рассказывал, что среди подписчиков подруги Баймурадовой, с которой та пошла на встречу, есть люди из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Айшат Баймурадова, по словам Чебыкина, покинула Чечню с помощью правозащитной организации, которая помогает женщинам с Северного Кавказа. Источник издания «Кавказ.Реалии» и телеграм-канал «Осторожно, новости», который ссылается на знакомых Баймурадовой, писали, что Баймурадова сбежала из-за домашнего насилия и «недопонимания в семье».