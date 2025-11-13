СК SOS: сбежавшую из-за угроз в Грузию чеченку Алию Оздамирову вернули обратно в Россию. Через три дня ее похоронили

В Чечне прошли похороны 33-летней Алии Оздамировой, которую обманом или насильно вывезли из Грузии и, вероятно, убили на родине. Об этом сообщила кризисная группа «СК SOS», которая помогают ЛГБТК-людям, столкнувшимся с преследованиями на Северном Кавказе.

По данным правозащитников, Алия Оздамирова уехала из Чечни в Грузию 20 октября, опасаясь угроз от своих братьев, узнавших о ее сексуальной идентичности. Помимо этого, рассказывала Алия, родственники избивали ее из-за того, что она якобы не вернула деньги партнерам по бизнесу. Сама она называла это клеветой.

В ноябре «знакомая адвокат» рассказала Оздамировой, что на нее якобы заведено уголовное дело о «финансировании терроризма» и теперь она не сможет выехать из Грузии. Правозащитники не нашли этому подтверждений и рекомендовали Алии как можно скорее покинуть Грузию. 8 ноября Оздамирова должна была вылететь из Тбилиси в безопасную страну, однако ее дядя Али Асаев убедил ее остаться в Грузии еще на один день.

9 ноября правозащитникам стало известно, что Алия пересекла наземную границу Грузии и России. На следующий день появились слухи, что девушка умерла. 12 ноября состоялись похороны. Семья Оздамировой заявляет, что причины ее смерти были естественными. Правозащитники и друзья девушки считают, что Алия стала жертвой «убийства чести».

Алия Оздамирова происходила из богатой и влиятельной семьи. Ее отец Усман Оздамиров был приближенным главы республики Рамзана Кадырова, работал первым заместителем министра спорта Чечни и секретарем регионального отделения «Единой России». До этого он занимал должность главы Гудермесского района. По словам Алии, после смерти отца в 2020 году никто не мог защитить ее от родного и двоюродных братьев, связанных с окружением главы Чечни.

