21-летняя Айшат Хизриева уехала из России. До этого она сбежала из Чечни в Сибирь, но ее попытались похитить

21-летняя уроженка Чечни Айшат Хизриева уехала из России, сообщила правозащитная группа «СК SOS» 23 апреля.

Хизриева записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за поддержку, и отметила, что находится в безопасности.

Как отметили правозащитники, Хизриевой было небезопасно оставаться в России, поскольку ее преследователи могли предпринять повторную попытку похищения.

Накануне стало известно, что Хизриева сбежала из Чечни из-за угроз отца. Она прилетела на самолете в Новосибирск, где ее встретили друзья, после чего ее попытались похитить выходцы из Чечни, которые представились полицейскими.

После этого Хизриева связалась с правозащитниками и журналистами, а также обратилась за помощью в полицию Новосибирска. Дав показания, она смогла покинуть полицию.

Жительницы Чечни все чаще пытаются сбежать из республики от домашнего насилия, пыток и полицейского преследования. Родственники выслеживают их и возвращают домой. Известно несколько случаев, когда после возвращения в Чечню девушки погибали.

