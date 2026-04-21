Глава СК поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за того, что в произведениях писателя содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки», сообщила пресс-служба СК 21 апреля.

Представитель ведомства уточнил ТАСС, что Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы».

Книги Остера обсуждали на заседании координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, отметили в ведомстве.

«Вредные советы» — это сборник иронических стихотворений Григория Остера, в которых детям предлагают действовать наоборот.

Прокуратура Красноярского края в 2024 году требовала изъять из продажи и уничтожить книгу «Вредные советы», посчитав, что в ней «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». После внимания общественности прокуратура объявила, что не станет требовать уничтожить тираж книги.

Остер — автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями» и создатель сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав». Он также известен как автор текстов на сайте «Президент России — гражданам школьного возраста», который расположен по адресу kids.kremlin.ru.

Читайте также

Читайте также

