Красноярская прокуратура потребовала уничтожить «Вредные советы» Григория Остера. Они ведь правда вредные? Там «страх, ужас и паника». А еще — «антиобщественные действия». Но посмотрите сами, о чем эти любимые стихи
Прокуратура Красноярского края потребовала «рассмотреть вопрос» об изъятии из продажи книги Григория Остера «Вредные советы». Книгу надо уничтожить, а «виновных» в ее распространении — наказать, считает прокуратура. Основания такого решения такие — в книге есть «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику… в виде изображения, унижающего человеческое достоинство». Точно-точно? Ну смотрите.
Об антиобщественном поведении
Нет приятнее занятья,
Чем в носу поковырять.
Всем ужасно интересно,
Что там спрятано внутри.
А кому смотреть противно,
Тот пускай и не глядит.
Мы же в нос к нему не лезем,
Пусть и он не пристает.
О действиях, вызывающих страх и ужас
Кто не прыгал из окошка
Вместе с маминым зонтом,
Тот лихим парашютистом
Не считается пока.
Не лететь ему, как птице,
Над взволнованной толпой,
Не лежать ему в больнице
С забинтованной ногой.
О физическом и психологическом насилии
Родился девочкой — терпи
Подножки и толчки.
И подставляй косички всем,
Кто дернуть их не прочь.
Зато когда-нибудь потом
Покажешь кукиш им
И скажешь: «Фигушки, за вас
Я замуж не пойду!»
О жестокости
Бейте палками лягушек.
Это очень интересно.
Отрывайте крылья мухам,
Пусть побегают пешком.
Тренируйтесь ежедневно,
И наступит день счастливый —
Вас в какое-нибудь царство
Примут главным палачом.
О человеческом достоинстве
Если ты пришел к знакомым,
Не здоровайся ни с кем.
Слов: «пожалуйста», «спасибо»
Никому не говори.
Отвернись и на вопросы
Ни на чьи не отвечай.
И тогда никто не скажет
Про тебя, что ты болтун.
А вот как (не) надо жить
Руками никогда нигде
Не трогай ничего.
Не впутывайся ни во что
И никуда не лезь.
В сторонку молча отойди,
Стань скромно в уголке
И тихо стой, не шевелясь,
До старости своей.