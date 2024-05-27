Прокуратура Красноярского края потребовала «рассмотреть вопрос» об изъятии из продажи книги Григория Остера «Вредные советы». Книгу надо уничтожить, а «виновных» в ее распространении — наказать, считает прокуратура. Основания такого решения такие — в книге есть «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику… в виде изображения, унижающего человеческое достоинство». Точно-точно? Ну смотрите.

Об антиобщественном поведении

Нет приятнее занятья,

Чем в носу поковырять.

Всем ужасно интересно,

Что там спрятано внутри.

А кому смотреть противно,

Тот пускай и не глядит.

Мы же в нос к нему не лезем,

Пусть и он не пристает.

О действиях, вызывающих страх и ужас

Кто не прыгал из окошка

Вместе с маминым зонтом,

Тот лихим парашютистом

Не считается пока.

Не лететь ему, как птице,

Над взволнованной толпой,

Не лежать ему в больнице

С забинтованной ногой.

О физическом и психологическом насилии

Родился девочкой — терпи

Подножки и толчки.

И подставляй косички всем,

Кто дернуть их не прочь.

Зато когда-нибудь потом

Покажешь кукиш им

И скажешь: «Фигушки, за вас

Я замуж не пойду!»

О жестокости

Бейте палками лягушек.

Это очень интересно.

Отрывайте крылья мухам,

Пусть побегают пешком.

Тренируйтесь ежедневно,

И наступит день счастливый —

Вас в какое-нибудь царство

Примут главным палачом.

О человеческом достоинстве

Если ты пришел к знакомым,

Не здоровайся ни с кем.

Слов: «пожалуйста», «спасибо»

Никому не говори.

Отвернись и на вопросы

Ни на чьи не отвечай.

И тогда никто не скажет

Про тебя, что ты болтун.

А вот как (не) надо жить

Руками никогда нигде

Не трогай ничего.

Не впутывайся ни во что

И никуда не лезь.

В сторонку молча отойди,

Стань скромно в уголке

И тихо стой, не шевелясь,

До старости своей.

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