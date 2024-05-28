Прокуратура передумала запрещать «Вредные советы» Григория Остера

Прокуратура Красноярского края объявила, что не намерена подавать в суд иск об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы».

«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

27 мая стало известно, что прокуроры Каратузского района Красноярского края составили требование об изъятии из местного магазина книги «Вредные советы» Григория Остера. В документе утверждалось, что в книге якобы «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику… в виде изображения, унижающего человеческое достоинство». Позже, после резонанса в СМИ, источники, близкие к прокурорской проверке, заявляли, что претензии к изданию возникли не из-за текста, а из-за слишком жестоких иллюстраций. Магазин «Бриз», в котором нашли эту книгу, убрал ее из продажи.

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