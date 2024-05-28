Магазин в Красноярском крае снял «Вредные советы» Григория Остера с продажи по требованию прокуратуры

Магазин в Каратузском районе Красноярского края убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера, сообщила ТАСС владелица торговой точки Любовь Дерюшева. «Была одна книга [в продаже]. Она убрана с продажи», — сказала она.

В свою очередь в издательстве АСТ, выпустившем «Вредные советы», заявили РБК, что не получали официальных обращений от прокуратуры Каратузского района о снятии книги с продажи.

«Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него», подчеркнули в АСТ.

Сегмент детской литературы, отметили в издательстве, «особенно тщательно регулируется». «Книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке», напомнили в АСТ.

Прокуратура Каратузского района, по состоянию на утро 28 мая, официально не прокомментировала требование изъять «Вредные советы» из продажи.

Источники ТАСС, знакомые с ходом прокурорской проверки, сообщали, что претензии надзорного ведомства связаны с иллюстрациями — на рисунках в книге якобы изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка. К самому тексту, по словам собеседника агентства, претензий нет.

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