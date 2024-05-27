В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи и уничтожить «Вредные советы» Григория Остера

Прокуратура Красноярского края потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил журналист Антон Кравченко (известен под псевдонимом Антон Орехъ).

Он опубликовал в своем телеграм-канале скриншоты требования прокуратуры, присланные ему подписчиками. Документ составлен прокурорами Каратузского района Красноярского края и датирован 14 мая 2024 года. Книгу, вызвавшую недовольство прокуратуры, обнаружили в магазине «Бриз» села Каратузское.

По мнению авторов требования, в книге «Вредные советы» якобы «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику… в виде изображения, унижающего человеческое достоинство».

«Прокуратура требует изъять из продажи и уничтожить… ту самую книжку, которую знали чуть не наизусть еще в 90-е и „нулевые“. Одно из самых веселых произведений, которые я вообще держал в руках, — пишет Антон Орехъ. — Я понял, какой общественный строй мы строим. Развитой идиотизм. И к его построению мы уже совсем близки».

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