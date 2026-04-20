Министра сельского хозяйства Новосибирской области, где у фермеров изымали и уничтожали скот, отправили в отставку из-за «накопившихся сигналов и претензий»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку заместителя председателя регионального правительства, министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, сообщила пресс-служба правительства области.

Кандидатуру преемника Шинделова согласуют 23 апреля.

Глава региона объявил об увольнении министра на оперативном совещании в правительстве. По его словам, поводом для отставки стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы», в том числе «неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей» и «недостаточный уровень ветеринарной безопасности».

«Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных», — отметил Травников.

С февраля у фермеров Новосибирской области начали изымать и убивать скот. Власти объясняли свои действия вспышкой бешенства и пастереллеза. Фермеры рассказывали, что изначально им не предоставили никаких документов при изъятии животных и не могли внятно объяснить причину таких действий.

В знак протеста жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. Происходящее вызвало большой резонанс и за пределами региона.

Пастереллез у животных лечится антибиотиками, по закону заболевший скот не требуется убивать. Поэтому эксперты и источники российских изданий предполагали, что речь может идти о более серьезном заболевании — ящуре.

В середине марта, в разгар конфликта фермеров и властей, в соцсетях разошлось видео, как Шинделов сбегает от фермера Светланы Паниной из села Новоключи. Она пришла к министру с вопросами, и ей пришлось догонять чиновника по коридорам.