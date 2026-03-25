Массовый забой скота в Новосибирской области. Животных сжигали, когда они были живы «Такие дела» рассказали, как и почему это происходило

Домашний скот в Новосибирской области, где власти объявили карантин из-за «опасной болезни», убивали методами, которые запрещены в международной практике.

Жители сел Новосибирской области, которых опросили журналисты издания «Такие дела», сообщили, что им не сказали, какой именно препарат вводили их животным. «Коров укалывали, и они сразу падали», — рассказала одна из жительниц села в Ордынском районе, у которой убили всех коров.

В России для умерщвления животных при широком распространении болезней используют только препараты, другой практики нет, сообщили опрошенные «Такими делами» эксперты.

Такие препараты (например, «Адилин») не прекращают работу мозга, а влияют на мышцы, фактически парализуя животного — но у него остаются чувства и понимание происходящего. При достаточной дозе, однако, через некоторое время животное может потерять сознание из-за того, что не может дышать.

Американская ассоциация ветеринарной медицины, Американская ассоциация практикующих специалистов по крупному рогатому скоту (.pdf), правила Евросоюза и методические рекомендации, распространенные на территории СНГ либо прямо запрещают использовать такой метод умерщвления, либо оговаривают, что в момент забоя животное должно быть без сознания.

Почему в России убивают скот

В России после прекращения импорта большого количества ветеринарных лекарств не осталось единого официально зарегистрированного препарата для гуманного умерщвления животных, сообщил журналистам биолог и ветеринар, директор Института живых систем Донского государственного технического университета (ДГТУ) Алексей Ермаков.

«Единственный препарат, которым в России работают при массовой эвтаназии сельхозживотных, — это „Адилин-супер“, относящийся к курареподобным препаратам», — рассказал он.

Такие препараты парализуют дыхательную мускулатуру, и животное, находясь в сознании, не может дышать. «Представляете: вы не можете ни вдохнуть, ни выдохнуть, но находитесь в полном сознании, так как мозг работает, — и вот в таком состоянии ужаса вы умираете», — рассказал он.

Судебный эксперт по ветеринарии Светлана Щепеткина считает, что во время массового убоя скота в Новосибирской области использовали слишком маленькую дозу курареподобных препаратов, которая парализовывала животных, но не убивала их. «Мне звонили оттуда и спрашивали: „Почему, когда их сжигают, они кричат?“» — рассказала она.

В России есть федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», где прописано, что животные должны быть защищены от жестокого обращения. Однако на сельскохозяйственных животных закон не распространяется, отметил эколог и юрист организации «Голоса за животных» Артем Алексеев. «Мы убеждены, что в том числе поэтому к ним относятся как к ресурсу, не заботясь о минимизации их страданий», — добавил он.

Коалиция «Защита животных в сельском хозяйстве» требует распространить действие закона и на сельскохозяйственных животных. Соответствующую петицию (осторожно, на странице размещены фото и видео, которые могут шокировать) поддержали уже более 70 тысяч человек.

Представитель управления ветеринарии по Новосибирской области и представитель Минсельхоза по региону на момент публикации не ответили на запрос «Таких дел».

