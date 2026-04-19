В Томске демонтировали мемориал жертвам большевистского террора

В Томске закрыли Сквер памяти жертв политических репрессий, а мемориал жертвам большевистского террора Камень Скорби и другие национальные мемориальные камни демонтировали, рассказали «Говорит НеМосква» очевидцы.

По словам собеседников издания, утром 19 апреля сквер огородили забором, сперва оттуда убрали памятники, а затем начали демонтировать лавочки. «Вообще весь сквер сносят полностью», — рассказали очевидцы.

Сквер охраняет полиция, пишет «7×7». Силовики объясняют перекрытие сквера мероприятиями против оползней, запрещают фотографировать и просят удалить уже сделанные снимки, а также переписывают паспортные данные людей, пришедших к скверу.

Мэрия Томска сначала заявила, что сквер огородили из-за угрозы обрушения гаража, а все демонтированные памятники передали на ответственное хранение. Чиновники утверждали, что о риске обрушения сообщил местный житель. Позже сообщение удалили, отмечают СМИ.

Томский активист Антон Исаков в своем телеграм-канале пишет, что версия с гаражом выглядит неправдоподобной, так как от сквера до гаража более 50 метров, и можно было не сносить памятники жертвам политических репрессий.

Бывшая руководитель штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева предположила, что мэрия удалила пост про гараж, посчитав «историю с падающим гаражом слишком нелепой».

Сквер памяти в Томске открыли 25 октября 1992 года по инициативе городской администрации и общества «Мемориал» на средства города и пожертвования жителей.

Сквер находится напротив мэрии Томска и рядом с мемориальным музеем «Следственная тюрьма НКВД». С момента открытия сквера Камень Скорби и другие мемориальные камни неоднократно подвергались нападениям вандалов, отмечает «Говорит НеМосква».

Верховный суд России 9 апреля объявил «международное движение „Мемориал“» «экстремистской» организацией и запретил его деятельность на территории страны. На следующий день депутат Госдумы Андрей Луговой предложил проверить на Лубянке и другие подобные памятники, «установленные экстремистами».

19 апреля 2026 года в России впервые отмечают День памяти жертв геноцида советского народа. Закон о том, чтобы установить новую памятную дату Владимир Путин подписал в конце 2025-го. 9 апреля он подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа.