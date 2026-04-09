Путин подписал закон о наказании за отрицание «геноцида советского народа»

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности «за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти жертв геноцида». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит поправки в статью 243.4. Уголовного кодекса (осквернение воинских захоронений), а также в статью 354.1 УК (реабилитация нацизма). Теперь:

за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв геноцида будет грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет;

за одобрение геноцида советского народа, как и за уничтожение или осквернение захоронений и мемориалов (в том числе за рубежом), посвященных жертвам геноцида могут назначить штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Издание Faridaily отмечало, что поправки в Уголовный кодекс вносятся с подачи главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он неоднократно призывал закрепить в законодательстве факт геноцида советского народа и считается главным лоббистом этой темы.

