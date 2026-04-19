Коалиция «Прогрессивная Болгария», созданная бывшим президентом страны Руменом Радевым, может рассчитывать на 39,6% голосов на досрочных парламентских выборах, следует из данных социологического агентства «Тренд» на 20:00, которые приводит издание «Блиц» 19 апреля.

Согласно этим данным, в парламент могут пройти еще пять партий:

блок партии «Граждан за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и «Союза демократических сил» (СДС), которая может получить 15,1% голосов,

партия «Продолжаем перемены (13,5%)

«Движение за права и свободы» (8,1%)

«Возрождение» (5,1%)

Болгарская социалистическая партия (4,1%).

Похожие результаты дает социологическое агентство «Мяра»: у «Прогрессивной Болгарии» — 38,7%, у ГЕРБ-СДС — 14,7%, у «Продолжаем перемены» — 13,3%, «Движение за права и свободы» — 9,1%, «Возрождение» — 5,3%, Болгарская социалистическая партия — 4%.

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2016 года и до января 2026-го. Он обещал бороться с коррупцией и наладить диалог с Россией. Радев выступал против вступления Болгарии в еврозону и наращивания военной помощи Украине.

Радев говорил, что «болгарский народ не воспринимает Россию как врага, независимо от экранной пропаганды самозванцев», пишет «Би-би-си».

Это уже восьмые парламентские выборы в Болгарии за пять лет.

еще о политике в болгарии

Болгария переходит на евро и повышает налоги. В стране массовые протесты. Правительство ушло в отставку Рассказываем, как так получилось

