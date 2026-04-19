В Болгарии прошли восьмые парламентские выборы за пять лет. Соцопросы предсказали победу коалиции Румена Радева, который хочет сотрудничать с Россией
Коалиция «Прогрессивная Болгария», созданная бывшим президентом страны Руменом Радевым, может рассчитывать на 39,6% голосов на досрочных парламентских выборах, следует из данных социологического агентства «Тренд» на 20:00, которые приводит издание «Блиц» 19 апреля.
Согласно этим данным, в парламент могут пройти еще пять партий:
- блок партии «Граждан за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и «Союза демократических сил» (СДС), которая может получить 15,1% голосов,
- партия «Продолжаем перемены (13,5%)
- «Движение за права и свободы» (8,1%)
- «Возрождение» (5,1%)
- Болгарская социалистическая партия (4,1%).
Похожие результаты дает социологическое агентство «Мяра»: у «Прогрессивной Болгарии» — 38,7%, у ГЕРБ-СДС — 14,7%, у «Продолжаем перемены» — 13,3%, «Движение за права и свободы» — 9,1%, «Возрождение» — 5,3%, Болгарская социалистическая партия — 4%.
Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2016 года и до января 2026-го. Он обещал бороться с коррупцией и наладить диалог с Россией. Радев выступал против вступления Болгарии в еврозону и наращивания военной помощи Украине.
Радев говорил, что «болгарский народ не воспринимает Россию как врага, независимо от экранной пропаганды самозванцев», пишет «Би-би-си».
Это уже восьмые парламентские выборы в Болгарии за пять лет.