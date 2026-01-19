Президент Болгарии объявил о своей отставке

Президент Болгарии Румен Радев объявил, что уйдет в отставку, сообщает БТА 19 января.

Выступая с обращением к нации, Радев заявил, что подаст заявление об отставке 20 января. Он выразил уверенность, что вице-президент Илияна Йотова станет «достойным исполняющим обязанности президента».

Как отмечает Reuters, из-за заявления Радева появились предположения, что он собирается сформировать собственную политическую партию и участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Румен Радев занимал пост президента с 2016 года, его переизбрали на новый пятилетний срок в 2021 году. Полномочия президента истекали в январе 2027 года. Радев известен тем, что выступал против вступления Болгарии в еврозону в 2026-м.

Радев объявил об отставке на фоне политического кризиса в Болгарии, в результате которого в стране вскоре пройдут восьмые парламентские выборы за четыре года. Последняя коалиция просуществовала до декабря 2025 года, когда правительство страны ушло в отставку из-за массовых протестов, вызванных планами повысить налоги.

