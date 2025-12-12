Болгария переходит на евро и повышает налоги. В стране массовые протесты. Правительство ушло в отставку Рассказываем, как так получилось

Протестующие с плакатом «Отставка» на антиправительственном митинге. София, 10 декабря 2025 года Borislav Troshev / EPA / Scanpix / LETA

Болгарии одобрило отставку правительства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым. Накануне он сам объявил, что уйдет с поста. Это произошло после того, как в стране несколько недель проходили многотысячные протесты против коррупции и проекта бюджета, который предусматривал повышение налогов для частного бизнеса ради финансирования бюджетников. Отставку правительства поддержали все 227 депутатов Народного собрания, присутствовавших на голосовании. Решение приняли за 20 дней до того, как Болгария присоединится к еврозоне. С 1 января эта страна — член Евросоюза должна перейти с расчетов в национальной валюте — болгарский лев — на евро. Рассказываем о протестах, которые уже назвали одними из крупнейших в истории Болгарии, и их последствиях.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства 11 декабря. «Молодые, пожилые, представители разных этнических групп призвали [нас] уйти в отставку. Мы поддерживаем эту гражданскую энергию», — заявил он в телеобращении к нации.

Желязков выступил накануне голосования парламента по вотуму недоверия правительству. Его инициировали депутаты оппозиционных партий. Ранее меньше чем за год Желязкова на посту премьера (занимал должность с января 2025-го — прим. «Медузы») его правительство пережило пять вотумов недоверия. Как ожидалось, при поддержке блока «Движение за права и свободы — Новое начало» справится и с шестым. Однако, отмечает BalkanInsight, решение об отставке оказалось неожиданным — несмотря на риск дальнейшей напряженности и конфликтов, коалиции, по сути, ничего не угрожало.

Отставка правительства последовала за одной из крупнейших волн протестов в истории страны. Демонстрации начались 26 ноября. Поводом для них стал проект бюджета правительства на 2026 год, который среди прочего предусматривал повышение налогов для частного бизнеса, чтобы профинансировать рост заработной платы в государственном секторе. Критики проекта утверждали, что таким образом правящая коалиция пытается завоевать лояльность бюджетников, а также усилить контроль над государственными учреждениями и ограничить влияние частного бизнеса.

Полицейские стоят напротив служебной машиной, на которой написали «Мафия». Протесты в Софии, 26 ноября Valentina Petrova / AP / Scanpix / LETA София, 26 ноября Nikolay Doychinov / AFP / Scanpix / LETA

Deutsche Welle отмечает, что жителей Болгарии также разозлили два ролика о том, как депутаты от правящей коалиции принимают решения по законопроектам, важным для страны. Видео завирусились и стали символом коррупции в государстве. В первом ролике показано, как представители правящей коалиции в отсутствие оппозиции всего за 26 секунд принимают закон о выкупе местных активов «Лукойла», попавшего под санкции США. Во втором ролике показано голосование по вызвавшему споры проекту бюджета на 2026 год. Оно прошло во время обеденного перерыва, чтобы депутаты, выходя из здания, не столкнулись с протестующими.

Один из протестующих держит флаг Пиратов Соломенной Шляпы из японской манги One Piece, ставший символом «протестов поколения Z». Демонстрации в Софии, 1 декабря Nikolay Doychinov / AFP / Scanpix / LETA

Протесты возглавили проевропейские оппозиционные партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария». Представители поколения Z массово участвовали в болгарских протестах, отдельно отмечали СМИ. Ролики с акций протестов и политические мемы широко публиковали в соцсетях, а на многих плакатах демонстрантов было послание властям «Вы разозлили не то поколение», пишет Deutsche Welle. «Бюджет стал причиной протестов, но корни проблемы глубже. Дело в том, что мы не видим перспектив для того, чтобы оставаться в Болгарии, начинать здесь бизнес или создавать семью», — рассказал изданию 18-летний болгарский школьник и активист Мартин Атанассов.

И хотя в итоге правительство отозвало спорный проект бюджета, пообещав его пересмотреть, демонстрации продолжились уже с призывами к отставке властей и борьбе с коррупцией. Так, 10 декабря, накануне отставки правительства, в центре Софии на площади Независимости, по разным оценкам, собрались от 100 до 150 тысяч человек. Протестующие спроецировали на здание парламента лозунги «Отставка», «Мафия вон» и «За честные выборы». Акции проходили и в других городах Болгарии и даже за пределами страны. Требования протестующих поддержал и президент Болгарии Румен Радев, призвав правительство уйти в отставку.

Протестующие перед здание парламента в Софии, 10 декабря Spasiyana Sergieva / Reuters / Scanpix / LETA

Протесты в основном проходили мирно. BalkanInsight сообщал, что на акциях в конце ноября произошли столкновения полиции и протестующих, но серьезной эскалации не произошло. Сообщалось также, что полицейские пытались разгонять протесты с помощью слезоточивого газа. По данным болгарской службы Euronews, во время акций в Софии задержали 57 человек. Предполагается, что это были провокаторы.

Особое недовольство протестующих вызвали политик и бизнесмен Делян Пеевски, а также бывший премьер-министр Бойко Борисов. Пеевски — лидер партии «Движение за права и свободы», которая хоть и не входит в правящую коалицию, но регулярно поддерживает ее. Он находится под санкциями США и Великобритании за предполагаемую коррупцию, а также ранее владел самыми популярными ежедневными газетами в Болгарии. В 2018 году «Репортеры без границ» заявили, что Пеевски — олицетворение «коррупции и сговора между СМИ, политиками и олигархами». Оппоненты обвиняют политика в формировании государственной политики в интересах олигархии.

Борисов трижды занимал пост премьер-министра Болгарии (2009–2013, 2014–2017, 2017–2021 годы). Причем его правительство дважды — в 2013-м и 2021-м уходило в отставку на фоне национальных протестов против коррупции и высоких цен на энергоносители. С момента последнего падения правительства Борисова в стране семь раз проходили выборы. Кроме того, политик — основатель и председатель партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), которая входит в правящую коалицию.

Теперь после отставки правительства Желязкова президент Болгарии должен передать мандат на формирование нового кабинета министров крупнейшей партии в парламенте — ГЕРБ. Однако Борисов уже дал понять, что откажется от мандата. Если другие партии не примут мандат, Радев назначит временную администрацию и объявит досрочные выборы. Как отмечает Reuters, при таком исходе Болгария рискует оказаться в новом цикле повторяющихся выборов, если партиям не удастся сформировать функционирующую коалицию.

Несмотря на проблемы во внутренней политике, вступлению Болгарии в еврозону ничего не угрожает. В частности, в Еврокомиссии подтвердили, что страна уже выполнила необходимые для этого требования, а решение о том, что ее примут в еврозону остается в силе.

