Болгары весь 2021 год восхищались Россией в заголовках РИА Новости 👏 Рассказываем, как анонимные комментарии под статьями стали важной частью пропаганды

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Toby Melville / Reuters / Scanpix / LETA

Вы наверняка видели в материалах СМИ — конкретно РИА Новости — вот такие заголовки. Ну а если не видели, то посмотрите!

Не заголовки, а восторг! Но почему болгар так восхищает все российское? Действительно ли они во всем поддерживают Владимира Путина? И зачем вообще государственные СМИ переводят анонимные комментарии под статьями о России? Редактор «Медузы» Алексей Ковалев рассказывает историю одного из самых странных трендов 2021 года в российской журналистике. Тем более, как оказалось, он и сам приложил к нему руку.

Кто придумал переводить анонимные комментарии

«Болгары восхитились российским [подставить что угодно]» — это настолько прилипчивый мем, что мало какой твит официального аккаунта РИА Новости теперь обходится без вопроса благодарных читателей, что там с болгарами.

Нужно заметить, болгары не только восхищаются, они еще и «высказываются», «высмеивают», «оценивают». Справедливости ради, читатели из других стран на страницах РИА тоже постоянно проявляют различные чувства по поводу событий в России. Например, британцы из комментариев под статьей The Daily Telegraph о возможном введении США санкций в отношении России «побоялись» замерзнуть после отключения России от SWIFT.

«Когда я была начинающим репортером, — пишет у себя в твиттере московский корреспондент Daily Telegraph и один из соавторов этой заметки Наталья Васильева, — у нас была такая вещь — опрос общественного мнения. Идешь на улицу и спрашиваешь у людей, что они думают. Но, наверное, в РИА все слишком молоды, чтобы такое помнить».

Сам формат «анонимные комментарии к статье иностранного издания о чем-нибудь российском» появился на сайте «ИноСМИ» еще в середине 2000-х годов. Этот сайт занимается переводами статей из иностранных СМИ и входит в группу изданий МИА «Россия сегодня». Его основателем и первым главным редактором, при котором родился этот жанр, был Ярослав Огнев (сейчас он руководит редакцией интернет-вещания «Голос России»). А вот при следующем главном редакторе «ИноСМИ» Марине Пустильник формат пришел в упадок.

Зато эту практику переняло московское бюро газеты The New York Times. У газеты был совместный проект с LiveJournal: издание завело сообщество в ЖЖ, куда постило переводы статей репортеров своего московского бюро и приглашало читателей поделиться мнениями о прочитанном. Газета обещала переводить эти мнения на английский, «включая самые негативные в наш адрес», и знакомить с этими высказываниями своих читателей. Как объясняет «Медузе» Майкл Швирц, московский корреспондент газеты в то время и один из модераторов сообщества в ЖЖ, план наладить диалог между газетой и ее российскими читателями не сработал — в любую дискуссию тут же вклинивались тролли. В итоге на самой The New York Times вышло всего два или три материала с переводами комментариев российских читателей. В 2011 году, через три года после запуска, совместный проект NYT и ЖЖ прекратил свою работу.

В 2012-м жанр перевода читательских комментариев на «ИноСМИ» возродился. Материалы даже выносили в отдельную рубрику на сайте.

Внимание, предупреждаем о возможном конфликте интересов! Автор этой статьи и редактор отдела расследований «Медузы» Алексей Ковалев дальше пишет о главном редакторе «ИноСМИ» того периода Алексее Ковалеве. Это один и тот же человек.

Всю ответственность за создание этой рубрики берет на себя бывший главный редактор «ИноСМИ» Алексей Ковалев. При нем в эти подборки в рамках расширения тематики издания в целом стали включать комментарии не только под статьями о России, но и по отвлеченным темам: суду над Андерсом Брейвиком или смерти Маргарет Тэтчер. О массовом замусоривании комментариев на сайтах зарубежных СМИ профессиональными «кремлевскими троллями» тогда еще не было широко известно, да и под статьями, не связанными с Россией, они не появлялись.

С сайта «ИноСМИ» «восхищенные болгары» и «напуганные британцы» попадают на сайт РИА Новости, а потом расползаются и по другим государственным и провластным изданиям, которые также начинают копировать формат. Нужно сказать, сайт «ИноСМИ» до сих пор подходит к отбору комментариев анонимных читателей зарубежных изданий более обстоятельно: в их выборки попадают как позитивные, так и критические замечания.

А вот в перепечатке РИА негативные комментарии обычно пропадают. Например, материал «ИноСМИ» от 21 мая 2021 года озаглавлен так: «Читатели „Дейли мейл“ о новой „ракете Путина“: русские — голодранцы, откуда у них такие бабки?» Отобранные для него комментарии под статьей Daily Mail об испытаниях гиперзвуковой ракеты под кодовым названием «Острота» в основном отражают общий настрой читателей газеты: «Путин идет презренной тропой деспотов на протяжении всей истории. Грози собственному народу внешним врагом, чтобы отвлечь его от неудач дома», — пишет пользователь Ravfox. Но при миграции на РИА в материале на сайте агентства от того же дня осталась ровно одна эмоция: «„Нам конец“. Британцев напугала сверхсекретная российская ракета». Поэтому в отличие от «ИноСМИ» на РИА остались только самые непопулярные или заминусованные комментарии под статьей Daily Mail.

Кстати, сама заметка на РИА — это еще одно ответвление жанра о (якобы) восхищенных иностранцах: «[Жители страны X, чаще всего США] напуганы [российской военной разработкой]». Обычно такие статьи на сайте того же РИА ссылаются на одно-единственное малоизвестное издание , которое, в свою очередь, переделывает пресс-релизы российского Минобороны в заметки с громкими заголовками, пишет американский журналист Мэтью Боднер.

А статью в Daily Mail написал один из самых плодовитых авторов газеты — Уилл Стюарт, чемпион в категории «кликбейтные заметки о России, переписанные из российских источников», про которого писала «Медуза». Именно комментарии под заметками Стюарта чаще других британских источников переводят «ИноСМИ», а за ними перепечатывают РИА.

Что о восхищенных болгарах думают сами болгары

Переводы болгарских комментариев, которым мы обязаны появлением мема про «восхищенных болгар», стали появляться только в 2020 году — вероятно, это связано с ротацией внештатных переводчиков на сайте «ИноСМИ». В июне 2021 года «восхитившиеся болгары» наконец замкнули круг — об этом явлении в российских СМИ написало болгарское издание OFFNews (кстати, «болгары восхитились» по-болгарски будет «българите са възхитени»).

«Эта стратегия представления мнения единичных комментаторов (возможно, подставных) в качестве голоса целого народа, который якобы единодушно поддерживает русскую внешнюю политику, используется не только применительно к болгарам. — отмечает издание. — Такие же комментарии приводятся от лица „американцев“, „китайцев“, „британцев“, „французов“, „японцев“ и так далее. Непонятно только, почему „болгарам“ в этой информационной кампании отводится столько публикаций».

Среди всех болгарских изданий, поставляющих на РИА «восхищенных болгар», чаще всего встречается сайт «Факти.бг» — это один из интернет-ресурсов болгарской компании «Резон Медиа», в конгломерат которой входят самые популярные в Болгарии сайты по купле-продаже недвижимости и автомобилей. Георги Ангелов, болгарский журналист и автор статьи о «восхитившихся болгарах» на OFFNews, говорит «Медузе», что столь высокая популярность именно этого сайта у редакторов «ИноСМИ» и РИА объясняется очень просто — они в основном выбирают сайты с самой слабой или вообще отсутствующей модерацией комментариев. И это, в свою очередь, достойно восхищения.

А теперь немного потренируйтесь

Угадай издание по заголовку Тест «Медузы» про то, как не надо

А теперь немного потренируйтесь

Угадай издание по заголовку Тест «Медузы» про то, как не надо

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!

Алексей Ковалев