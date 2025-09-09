Власти Непала попытались запретить соцсети. Жители страны ответили массовыми протестами и беспорядками Погибли больше 20 человек. Подожжен парламент. Премьер-министр подал в отставку

Акция протеста в Катманду, 8 сентября Narendra Shrestha / EPA / Scanpix / LETA

Премьер-министр Непала Кей-Пи Шарма Оли подал в отставку на фоне протестов, вызванных запретом в стране 26 соцсетей и мессенджеров, в том числе ютьюба, фейсбука, вотсапа и инстаграма. Об отставке премьера сообщил агентству Reuters его помощник Пракаш Силвал. Эту информацию подтвердили в секретариате премьера, передает BBC News. Заявление об отставке также подали как минимум трое министров — глава министерства внутренних дел Рамеш Лекхак, министр водоснабжения Прадим Ядав и министр сельского хозяйства Рам Нат Адхикари.

Протесты в Непале начались в понедельник, 8 сентября, на фоне решения властей запретить соцсети. В конце августа правительство Непала выпустило распоряжение, в котором говорилось, что социальные сети должны пройти регистрацию в министерстве связи и информационных технологий, открыть юридическое лицо в стране, а также назначить ответственного за рассмотрение жалоб и сотрудника по соблюдению законодательства. Такие требования власти объяснили борьбой с фейковыми новостями, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством. Соцсетям дали срок до 28 августа на подачу заявки. Это сделали, в частности, TikTok и Viber, но, например, Meta (фейсбук, вотсап и инстаграм), Alphabet (ютьюб), X (бывший твиттер), Reddit и LinkedIn заявок к установленному срок не подали, сообщает индийская телекомпания NDTV. В итоге на прошлой неделе правительство распорядилось заблокировать 26 социальных сетей и мессенджеров.

Протесты в Непале из-за запрета соцсетей Meduza

После решения властей тысячи людей собрались 8 сентября у здания парламента в столице Непала Катманду. Протестные акции также проходили и в других городах страны. Организаторы демонстраций называли их «протестом поколения Z», так как в основном в акциях участвовали подростки и молодые люди. Акции переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, пытавшихся штурмовать здание парламента, пишет Reuters. Некоторые очевидцы утверждают, что силовики применяли боевые патроны, пишет The New York Times. В результате только 8 сентября погибли 19 человек, более 100 получили ранения. В Катманду был введен комендантский час.

Протестующие и полиция в Катманду, 8 сентября Skanda Gautam / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Вечером в тот же день премьер Шарма Оли встретился с представителями всех политических партий, заявив, что насилие не отвечает интересам страны и необходимо начать «мирный диалог». Власти также отменили блокировку социальных сетей — к утру 9 сентября доступ ко всем 26 платформам, заблокированным на прошлой неделе, был восстановлен.

Однако это не привело к прекращению протестов. Как пишет Reuters, демонстранты поджигали покрышки на дорогах, бросали камни в полицейских и преследовали их на улицах. По словам очевидцев, протестующие в Катманду также поджигали дома политиков, включая дом премьер-министра. NYT сообщает, что подожжены здания парламента и Верховного суда. На записях, опубликованных утром 9 сентября, можно видеть черный дым, поднимающийся в нескольких местах в столице страны. BBC News сообщает о еще двух погибших. Таким образом, общее число жертв выросло до 21.

Горящий офис партии Непальский Конгресс» Prabin Ranabhat / AFP / Scanpix / LETA Участники протестной акции в Катманду Adnan Abidi / Reuters / Scanpix / LETA

Дым над зданием парламента Непала Adnan Abidi / Reuters / Scanpix / LETA

Reuters отмечает, что это самые серьезные волнения в Непале за последние годы. С 2008 года, когда в Непале в результате протестов свергли монархию, страна переживает «политическую нестабильность и экономическую неопределенность». Протест против запрета социальных сетей, вероятно, стал только поводом для молодых жителей Непала выразить свое недовольство властями и тяжелым экономическим положением страны, отмечает CNN.

По данным Всемирного банка, уровень безработицы среди жителей Непала в возрасте от 15 до 24 лет в 2024 году составил 20,8%. Кроме того, одной из причин возмущения остается «безудержная коррупция» в стране, говорят собеседники CNN. Один из участников протестов в разговоре с Reuters заявил, что граждане «сыты по горло коррупцией», а молодым людям приходится уезжать на заработки в другие страны. «Мы продолжаем стоять здесь ради нашего будущего… Мы хотим, чтобы страна была свободна от коррупции, чтобы каждый имел доступ к образованию, больницам, медицинской помощи», — заявил еще один участник протестов в интервью агентству. Экономика Непала в значительной степени зависит от денег, отправляемых домой непальцами, живущими за границей. По данным Всемирного банка, более трети (33,1%) ВВП Непала приходится на личные денежные переводы, и эта цифра продолжает расти на протяжении последних трех десятилетий.

Сгоревшая полицейская машина Niranjan Shrestha / AP / Scanpix / LETA

The New York Times пишет, что социальные сети играют важную роль в Непале, в том числе из-за большого числа граждан, работающих за рубежом и отправляющих деньги домой. Кроме того, многие представители малого бизнеса используют мессенджер WhatsApp для работы. По словам научного сотрудника лондонского Королевского института международных отношений Наяны Пракаш, правительство, вероятно, не осознает, что запрет соцсетей — это еще и «отключение рабочих мест». Она также отметила, что соцсети в Непале стали местом для критики социальной несправедливости. Это связано с тем, что многие жители Непала считают, что дети элиты в стране имеют преимущества, недоступные обычным людям. За несколько недель до протестов в соцсетях Непала развернулась кампания о , в которой рассказывалось о роскошном образе жизни детей политиков.

Недовольство усиливается и в отношении двух ведущих политических партий страны — социал-демократического Непальского Конгресса и Коммунистической партии (ее представляет, в частности, подавший в отставку премьер), которые впервые образовали коалицию в правительстве. «Две крупные партии фактически захватили государство, судебную систему и медиа. В парламенте нет реальной оппозиции», — пояснила Дживан Шарма, заведующая кафедрой Южной Азии и международного развития в Университете Эдинбурга.