На выборах в Болгарии лидирует коалиция бывшего президента Румена Радева, выступающего за диалог с Россией

Левоцентристская коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым получит большинство мест в парламенте нового созыва. После обработки почти 80% бюллетеней, согласно данным ЦИК, у «Прогрессивной Болгарии», 44,48% голосов.

На втором месте — центристская партия «Продолжаем перемены» с 13,65%. За ней идет коалиция ГЕРБ-СДС во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым ГЕРБ-СДС, набирающая с 13,2%.

Четырехпроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент, проходят также «Движение за права и свободы» (5,84%) и «Возрождение» (4,4%).

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2016-го до начала 2026 года. В ходе предвыборной кампании обещал бороться с коррупцией и наладить диалог с Россией. Радев выступал против вступления Болгарии в еврозону и наращивания военной помощи Украине.

Выборы в парламент Болгарии, в котором 240 мест, прошли 19 апреля 2026 года. Они стали восьмыми за последние пять лет. С 2021 года партиям, набирающим большинство голосов, несколько раз не удавалось договориться о формировании кабинета министров. В результате президент назначал главу правительства и объявлял новые досрочные выборы. В тех же случаях, когда правительство удавалось сформировать, оно недолго оставалось у власти. Так, последние на настоящий момент досрочные выборы в Болгарии были вынуждены провести после отставки правительства из-за самых массовых за последние 10 лет протестов.

