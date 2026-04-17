Сооснователь Netflix Рид Хастингс покидает компанию. Он руководил стриминговым сервисом почти 30 лет

Американский предприниматель Рид Хастингс, который 29 лет назад стал сооснователем стримингового сервиса Netflix, по истечении срока полномочий в июне уйдет с поста председателя совета директоров и покинет компанию.

В письме Хастингса акционерам говорится, что его решение связано с желанием сосредоточиться на благотворительности и других проектах.

«Netflix во многом изменил мою жизнь, а мое любимое воспоминание — январь 2016 года, когда мы сделали сервис доступным почти для всего мира», — сказал сам Хастингс. Своим главным вкладом он назвал «фокус на удовлетворенности пользователей», «создание культуры, которую можно унаследовать», и построение компании, «которая может быть одновременно любимой и чрезвычайно успешной на протяжении поколений».

Рид Хастингс стал соучредителем Netflix в 1997 году вместе с Марком Рэндольфом. Вначале сервис предлагал аренду DVD по почте, а уже позже занялся производством собственных фильмов и сериалов. Хастингс занимал должность генерального директора в течение 25 лет.

В декабре 2025 года Netflix объявил, что намерен купить киностудию Warner Bros. Discovery. Однако затем в борьбу за студию вступила компания Paramount Skydance и в итоге Netflix отказался от покупки. Несмотря на это, в первом квартале 2026 года Netflix сообщил о росте выручки на 16%, объяснив результаты выше ожидаемых повышением цен на подписку и ростом доходов от рекламы на платформе. Тем не менее акции компании упали примерно на 8%.

Netflix собрался купить HBO — если это произойдет, изменится вся киноиндустрия Но есть одна проблема: кажется, Дональд Трамп против (ведь на канал претендовали его друзья). Вот что известно о самой громкой сделке этого года

