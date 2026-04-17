Айза удалила пост о проблемах в России, в котором спрашивала: «Сколько нужно наворовать, чтобы было достаточно?»

Айза — бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая и блогер — удалила пост в инстаграме о проблемах в России. По ссылке на видеообращение Айзы, опубликованное 14 апреля, теперь открывается страница с надписью «Sorry, this page isnʼt available».

Удаление поста Айза на момент публикации новости никак не прокомментировала. За последние три дня в инстаграме Айзы появлялся обычный для нее контент — посты о семье и жизни на Бали.

На видео, которое более недоступно, Айза поддерживала обращение Виктории Бони, вызвавшее огромный резонанс. Боня, обращаясь к президенту РФ, говорила о проблемах в России, «о которых ни один губернатор не скажет», и призвала Владимира Путина создать прямой канал связи с населением, чтобы «видеть, что думает народ».

«Виктория Боня сказала очень правильные вещи. Что много информации не доходит, наверное, до верха, до Владимира Владимировича Путина. Хотя я считаю, что это совершенно неправильно, потому что связь президента с народом должна быть очень крепкой», — говорила Айза.

Айза в своем обращении особое внимание уделила коррупции в России. «Подумайте о людях, которые прямо сейчас страдают без домов, без еды, то есть уже на грани. Сколько можно, сколько нужно наворовать денег, чтобы было достаточно? Я искренне надеюсь, что наш президент действительно не в курсе», — заявляла Айза.

Обращение Бони за два дня набрало в инстаграме более 1 миллиона лайков, обращение Айзы получило в первый день более 70 тысяч лайков.

16 апреля обращение Бони прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что в обращении «затрагиваются резонансные темы», по которым «ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания». Позднее в тот же день «Медузе» стало известно, что в администрации президента «настоятельно попросили» лояльные СМИ «не развивать тему обращения Бони».

17 апреля Песков заявил журналистам, что в Кремле не согласны с мнением некоторых блогеров, что Путину не докладывают о том, что происходит в стране. «Путин — глава государства и он, собственно, его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали»). Представитель Кремля добавил, что не считает нужным дискутировать дальше на эту тему.

Что сказала Айза и потом удалила

«Сколько нужно наворовать, чтобы было достаточно? У одного процента людей есть то, чего нет у девяносто девяти процентов» Айза (4М подписчиков в инстаграме) вслед за Викторией Боней высказалась о проблемах в России

