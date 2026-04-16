В Анапе волонтеры вновь занимаются спасением птиц, загрязненных нефтепродуктами. Как рассказала изданию «Подъем» волонтер штаба по спасению птиц Гоар Аванесова, речь идет о новом разливе нефтепродуктов:

Это не тот мазут, что в прошлом году. Этот жиже, как будто свежий. И не факт вообще, что это мазут. Надо этот вопрос еще изучить. Да, он черного цвета, да, он прибывает на побережье, да, с ним снова утилизируют тот песок, который остался на пляжах. Но не факт вообще, что это мазут. Волонтеры отмечают, что он меньшей плотности, чем в прошлый раз, легче смывается с птиц.

По словам Аванесовой, на пляжах работают МЧС и «Кубань-СПАС», «чтобы собирать мазут, который прибывает к берегу хаотично». Волонтер отметила, что на этот раз со стороны властей «все максимально организовано, собрано и оперативно».

Загрязнение, добавила она, «максимально быстро убирают», но помощь волонтеров все равно требуется. «Нужны люди на местах, которые могут оперативно подключиться и помогать руками в реабилитационном центре», — сказала она.

Пятно нефтепродуктов было замечено в 11 километрах от побережья Анапы в начале апреля. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что на побережье 11-12 апреля обнаружены более 200 птиц, погибших или пострадавших из-за разлива нефтепродуктов.

Власти Краснодарского края утверждают, что пятно возникло из-за ударов дронов Украины по гражданским судам в Черном и Азовском морях. В море, пишет «Подъем», по предварительным оценкам могло попасть 300-350 тонн нефтепродуктов.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами, которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута. По оценкам властей и экологов, несколько тысяч тонн нефтепродуктов попали в море. Мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. Пострадали, в том числе, птицы, обитающие в акватории Черного моря. Спасать птиц приезжали волонтеры из разных городов России.

Летом 2025 года пляжи Анапы — одного из самых популярных в России мест для летнего отдыха — были закрыты. В конце марта 2026-го вице-премьер РФ Виталий Савельев объявил, что с пляжей Анапы убрано 90% мазута и с 1 июня их планируют открыть.

