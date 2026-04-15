В Евросоюзе разработали приложение для проверки возраста на онлайн-платформах

Власти Евросоюза завершили разработку единого приложения для проверки возраста на онлайн-платформах и скоро представят его пользователям, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, приложение позволит пользователям подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам «так же, как магазины просят подтвердить возраст людей, которые покупают алкогольные напитки в магазине».

Приложение будет работать на смартфонах, планшетах и компьютерах. После скачивания пользователи смогут настроить сервис с помощью паспорта или ID-карты.

Приложение, утверждает глава Еврокомиссии, соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности в мире. «Пользователи смогут подтверждать свой возраст, не раскрывая никакой другой личной информации. Проще говоря, это полностью анонимно: пользователей нельзя будет отслеживать», — добавила она.

Технология нового приложения аналогична сервису, который использовался в ЕС во время пандемии COVID-19 для проверки сертификатов о вакцинации, рассказала фон дер Ляйен.

«Мы знаем, что цифровые технологии могут открывать детям невероятные возможности. Но мы также прекрасно понимаем, что вместе с этими преимуществами приходят и риски. Наш долг — защищать наших детей в онлайн-мире так же, как мы защищаем их в офлайн-мире», — сказала глава Еврокомиссии.

Приложение разработали на фоне заявлений правительств стран — членов Евросоюза о том, что они собираются установить минимальный возраст для доступа к соцсетям. Такую возможность рассматривают более десяти европейских государств, включая Францию и Германию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.