Суд в США признал Meta и Google виновными в том, что соцсети вызывают зависимость Это прецедентное решение: технологические компании приравнены к производителям сигарет

Участники акции против соцсетей у здания суда в Лос-Анджелесе после оглашения вердикта

В США вынесено прецедентное решение против Meta и Google: присяжные признали, что компании сознательно разработали продукты, вызывающие зависимость, и не предупредили пользователей о рисках. Речь идет о ютьюбе и инстаграме.

Иск против технологических компаний подала женщина, известная только под инициалами KGM. Согласно ее показаниям, она начала пользоваться ютьюбом в возрасте шести лет, а инстаграмом — в девять. По ее словам, уже к 10 годам у нее развилась депрессия и начались эпизоды самоповреждения (селфхарм). В дальнейшем она была болезненно зациклена на воображаемых или незначительных недостатках своей внешности, а также почти не могла лично общаться с другими людьми. Женщина утверждала, что зависимость от соцсетей разрушила ее отношения с семьей и одноклассниками.

Суть претензий истицы к Meta и Google состоит в том, что у нее развилась зависимость от соцсетей, почти как от табака. И аргументация ее адвокатов во многом строилась так же, как аргументация юристов на больших процессах против табачных компаний: разработчики соцсетей знали, что их продукты вызывают зависимость, которая может причинить ущерб ментальному, а иногда и физическому здоровью, но скрывали это.

Суд присудил женщине компенсацию в шесть миллионов долларов, из которых 4,2 миллиона должна заплатить Meta (владелец Instagram), а остальные 1,8 миллиона — Google (владелец YouTube). Первоначально ответчиками по этому делу также проходили TikTok и Snap Inc. (владелец Snapchat), но они достигли с женщиной досудебного соглашения, условия которого не разглашаются.

Иск KGM — один из тысяч, поданных только в Калифорнии (по местоположению штаб-квартир технологических компаний) против Meta, Google и других владельцев соцсетей. Истцами выступают не только частные лица, но в некоторых случаях и целые школьные округа. Нынешнее решение создает прецедент. Ожидается, что это приведет, во-первых, ко множеству аналогичных решений по другим подобным искам, а во-вторых, к тому, что таких исков станет гораздо больше.

Акция протеста семей, пострадавших от зависимости от соцсетей, у здания суда во время процесса

Адвокаты технологических компаний настаивали, что их клиенты подпадают под защиту раздела 230 Закона о коммуникациях, в котором прямо прописано, что разработчики и владельцы онлайн-платформ не могут быть привлечены к юридической ответственности за контент, который публикуют на этих платформах пользователи.

Интересы KGM представлял адвокат Марк Ланьер, известный громкими делами против крупных компаний (например, о вредоносности детской присыпки Johnson & Johnson в 2016 году). Суд принял точку зрения, которую он отстаивал: зависимость от соцсетей со всеми ее негативными последствиями возникает не из-за какого-либо конкретного контента, публикуемого пользователями на платформах, а из-за механизма показа этого контента — бесконечной прокрутки, автозапуска видео, рекомендательных алгоритмов и так далее.

В ходе процесса давал показания в том числе глава Meta Марк Цукерберг. Также присяжным представили внутренние документы компаний, которые «утекли» в прессу: они подтверждают, что руководство знало об опасности возникновения зависимости. Цукерберг и другие представители техноиндустрии, а также их адвокаты в ответ подчеркивали, что диагноза «зависимость от соцсетей» не существует, у этого понятия нет даже строгого определения, поэтому неясно, за что именно они должны отвечать. Депрессия у истицы, по их мнению, могла быть вызвана другими факторами, включая обстановку в семье.

Почти одновременно с завершением процесса по иску KGM Meta проиграла еще одно знаковое судебное разбирательство: суд штата Нью-Мексико обязал компанию выплатить 375 миллионов долларов. Прокурор штата обвинил Meta в систематическом введении пользователей в заблуждение относительно безопасности платформ Facebook, Instagram и WhatsApp и фактически способствовала сексуальной эксплуатации детей.

Прокуроры доказали, что Meta предоставляла преступникам беспрепятственный доступ к несовершеннолетним пользователям, что часто приводило к реальному насилию и торговле людьми. Meta отрицала обвинения, утверждая, что у компании есть механизмы защиты молодых пользователей и что она не вводила общественность в заблуждение.

В этом деле обвинение также обращало особое внимание на то, что сервисы Meta сконструированы так, чтобы удерживать пользователя как можно дольше и вызывать зависимость. Это, по мнению прокуроров, делало детей особенно уязвимыми.

Межпартийная группа американских законодателей с 2022 года добиваются рассмотрения конгрессом проекта Закона о безопасности детей онлайн (Kids Online Safety Act, KOSA). Она приветствовала вердикт по делу KGM и выразила надежду, что он поспособствует продвижению законопроекта.

