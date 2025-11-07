В Дании запретят соцсети детям до 15 лет

В правительстве Дании обсуждают возможность ввести ограничения на использование социальных сетей для детей до 15 лет, сообщает Reuters. При этом власти хотят оставить за родителями право по своему усмотрению разрешать детям доступ к определенным платформам.

О решении запретить соцсети сообщило правительство страны. Ранее установить подобные ограничения призывала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она объяснила необходимость запрета опасениями из-за влияния соцсетей на психическое здоровье молодежи.

«Так называемые социальные сети процветают за счет кражи времени, детства и благополучия наших детей, и мы сейчас положим этому конец», — заявила министр по цифровизации Каролина Стаге Олсен.

Большинство партий в парламенте заявили, что поддержат запрет.

По данным правительства Дании, среди детей в стране наиболее популярны Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok.

В среднем молодежь в Дании проводит в соцсетях два часа 40 минут в день, следует из исследования датского антимонопольного ведомства, которое провели в начале 2025 года.

В Австралии в ноябре 2024-го приняли закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Он вступит в силу 10 декабря. Австралия стала первой в мире страной, установившей такие ограничения.

Будет ли работать такой запрет

