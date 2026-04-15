Госдепартамент США уведомил конгресс, что в войне России и Украины участвуют около пяти тысяч кубинцев (на российской стороне)

Администрация Дональда Трампа сообщила конгрессу США, что Куба отправила до пяти тысяч бойцов в Россию для участия в войне против Украины, а также оказывает «дипломатическую и политическую поддержку Москве», пишет Axios со ссылкой на документ Госдепартамента.

Госдепартамент отмечает, что правительство Кубы сознательно допускало, способствовало или выборочно облегчало отправку кубинских военнослужащих в Россию — даже если официально не занималось этим.

В докладе также говорится, что граждане Кубы стали «одной из крупнейших по численности идентифицируемых групп иностранных бойцов, поддерживающих военные операции России в Украине».

«Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования в качестве пешек в войне России и Украины», — сказал представитель Госдепартамента.

Axios отмечает, что в октябре 2025 года Госдепартамент США использовал аргумент о присутствии кубинских бойцов на войне, чтобы заручиться поддержкой других стран против резолюции ООН, которая могла бы привести к отмене американского эмбарго в отношении Кубы.

О вербовке Россией кубинцев для участия в войне с Украиной стало известно в 2023 году. Позже правительство Кубы объявило о раскрытии сети по торговле людьми и о возбуждении девяти уголовных дел в отношении 40 обвиняемых в причастности к вербовке. Однако в Госдепартаменте считают, что «непрозрачная судебная система режима делает эти утверждения непроверяемыми».

Белый дом с начала 2026 года усилил давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и блекаутам — отключениям электричества по всему острову. Дональд Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы «большие проблемы», и что США готовы на «дружественное поглощение». Администрация Трампа в частности добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.