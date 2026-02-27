Трамп допустил «дружественное поглощение» Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы ведет переговоры с Соединенными Штатами из-за проблем, которые испытывает страна. По его словам, госсекретарь Марко Рубио занимается этим вопросом на «очень высоком уровне», пишет Reuters 27 февраля.

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и у них большие проблемы. У них нет денег. Сейчас у них ничего нет, но они ведут с нами переговоры — и, возможно, мы сможем осуществить дружественное поглощение Кубы», — сказал Трамп журналистам.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», Трамп использовал термин «friendly takeover», который обычно используют, описывая, как одна компания поглощает другую при согласии сторон.

Президент США заявил, что Куба — слабеющая страна, нуждающаяся в переменах, а кубинцы «проваливаются как нация». 79-летний Трамп отметил, что слышит о проблемах Кубы «с самого детства».

У них нет денег, у них нет нефти, у них нет еды. И действительно, сейчас страна в тяжелом положении, и они хотят нашей помощи.

Правительство Кубы заявило, что не ведет никаких переговоров с США на высоком уровне. При этом, как отмечает Reuters, правительство не стало опровергать сообщения СМИ о том, что американские чиновники могут вести переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Ранее Axios писал, что Марко Рубио ведет с ним переговоры.

После того, как США в январе захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он «настоятельно посоветовал» властям Кубы заключить сделку с Соединенными Штатами.

Из-за нефтяной блокады, введенной США, на Кубе начался топливный кризис. Это привело к тому, что иностранные авиакомпании, в том числе из России, перестали летать на Кубу. Минфин США сообщил в феврале, что разрешит перепродавать часть венесуэльской нефти, чтобы поддержать частный сектор Кубы.

По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа ищет агентов в правительстве Кубы, чтобы сменить власть в стране до конца 2026 года.

