Российские авиакомпании приостанавливают полеты на Кубу из-за топливного кризиса. Застрявших там туристов вывезут спецрейсами

Авиакомпании «Россия» и Nordwind временно остановят полеты на Кубу из-за сложностей с заправкой топливом самолетов в местных аэропортах, сообщила Росавиация.

В ближайшие дни компания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», выполнит несколько спецрейсов на Кубу, чтобы вывезти в Москву российских туристов из аэропортов Гаваны и Варадеро. По данным туроператоров, сейчас на Кубе находятся не менее четырех тысяч российских туристов.

Министерство экономического развития РФ рекомендовало россиянам пока воздержаться от поездок на Кубу из-за чрезвычайной ситуации с топливом в стране. Туроператоров попросили приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки.

Туристам, которые уже приобрели туры на Кубу, будут предложены альтернативные варианты отдыха, перенос сроков поездки или возврат денежных средств, пообещали в Российском союзе туриндустрии.

Власти Кубы предупредили, что с 9 февраля иностранные авиакомпании не смогут заправлять свои самолеты в местных аэропортах из-за топливного кризиса. Топлива стало не хватать из-за нефтяной блокады, введенной США в конце января. Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2025 году Кубу посетили 87,1 тысячи российских туристов, в 2024-м — 130,6 тысячи российских туристов.

