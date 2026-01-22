WSJ: администрация Трампа ищет агентов в правительстве Кубы, чтобы сменить власть до конца года

Администрация Дональда Трампа ищет внутри кубинского правительства людей, которые могли бы помочь заключить сделку и сместить нынешний режим до конца 2026 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, на встречах с кубинскими эмигрантами и общественными группами в Майами и Вашингтоне представители администрации Трампа сосредоточились на поиске внутри нынешнего правительства Кубы «кого-то, кто поймет, к чему все идет, и захочет заключить сделку». Именно с помощью такого внутреннего агента был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, и эта операция, как пишет WSJ, «воодушевила» администрацию Трампа.

Источники The Wall Street Journal говорят, что в окружении Трампа экономику Кубы оценивают как близкую к краху и считают, что правительство «никогда не было столь хрупким» как сейчас — после потери венесуэльской нефти, которая составляла основу кубинской экономики. По словам американских чиновников, Вашингтон намерен ослабить режим, перекрыв поставки этой нефти.

Конкретного плана по ликвидации кубинского правительства в администрации Трампа нет, говорят чиновники. Но операция по захвату Мадуро, по их словам, рассматривается как «предупреждение» для Гаваны.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в интересах национальной безопасности Америки нужно, чтобы Куба «управлялась компетентным демократическим правительством и отказалась размещать у себя военные и разведывательные службы наших противников».

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп также пригрозил Кубе, которая, по его словам, «находится в очень плачевном состоянии». 11 января президент США заявил, что Куба больше не будет получать из Венесуэлы нефть и деньги, за счет которых она жила «на протяжении многих лет», и посоветовал «заключить сделку, пока не слишком поздно». В кубинском МИД ответили, что «право и справедливость на стороне Кубы», а США «ведут себя как преступный гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира».

