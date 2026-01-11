Трамп заявил, что Куба больше не будут получать нефть и деньги из Венесуэлы и призвал «заключить сделку, пока не слишком поздно»

Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, за счет которых она жила «на протяжении многих лет», заявил Дональд Трамп.

По его словам, взамен Куба предоставляла «„службы безопасности“ последним двум венесуэльским диктаторам — но больше этого нет». Трамп добавил, что Венесуэле «больше не нужна защита со стороны бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет», потому что теперь страну будет защищать американская армия.

«Нефть и деньги на Кубу больше поступать не будут — ноль! Я настоятельно советую им заключить сделку, пока не слишком поздно», — написал Трамп.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в начале января Трамп также пригрозил Кубе, которая, по его словам, «находится в очень плачевном состоянии», и Колумбии — ее президента он обвинил в производстве кокаина. Спустя еще несколько дней Трамп повторил, что «Куба висит на волоске» и находится «в большой беде». Власти Кубы после свержения Мадуро заявили, что во время операции США в Каракасе погибли 32 кубинца, которые были служащими вооруженных и разведывательных сил.

